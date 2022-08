Karla Luna: todo lo que ha pasado desde que Karla Painini y Américo Garza la traicionaron

Una vez más Karla Panini se convierte en tendencia en las redes sociales, esta vez está acompañada de su esposo Américo Garza, luego que ambos hicieron unas infortunadas declaraciones sobre la fallecida Karla Luna quien murió a causa de cáncer el en el año de 2017.

Fue durante un video en vivo en el que Panini y su esposo Américo Garza hablaron de supuestas verdades, e incluso el padre de las hijas menores de Karla Luna asegura que la fallecida comediante sostuvo una relación con un poderoso líder del crimen organizado.

"Yo nunca quise salir a aclarar que yo nunca quise estar con Karla porque me engañó. Tú sabes cuántas veces me engañó y con quién me engañó, y con quiénes… Sabes de algunos, sabes del narcotraficante con el que me engañó… No era cualquier narcotraficante, era un líder de un cártel. Me sorprende que no haya salido, aún, en el libro donde salen las artistas de una reportera".