Anabel Gutiérrez: ¿De qué murió la actriz de "Escuela de Vagabundos"?, su hija revela la verdadera causa

Fue el pasado 21 de agosto cuando se dio a conocer el lamentable fallecimiento de la actriz de la época del cine de oro de México, Anabel Gutiérrez y aunque no se habían dado detalles de su descenso, fue su hija la también actriz Amarani Romero quien habló al respecto.

Anabel Gutiérrez, se dio a conocer gracias a sus impecables actuaciones en películas, series y algunas telenovelas, pero, sin duda alguna una de sus participaciones más recordadas es la que tuvo en “Escuela de Vagabundos” a lado de Pedro Infante.

De acuerdo con su hija Amairani Romero quien ofreció una entrevista al programa de espectáculos “Sale el Sol”, la actriz de la época del cine de oro de México, habría fallecido por causas naturales.

Y es que durante los últimos años de vida de la fallecida actriz estuvo al cuidado de sus tres hijas quienes la llenaron de amor y siempre estuvieron al pendiente de Gutiérrez.

Foto: Especial

De acuerdo con Amairani, su madre no tuvo la necesidad de estar en hospitales padeciendo por su salud, pues el domingo 21 de agosto simplemente dejó de respirar y su cuerpo no presentó ningún tipo de daño.

"Gracias a Dios mis dos padres se fueron como lo que son: reyes. Son luces. Mi mami dejo de respirar, no tuvimos la necesidad de tenerla sufriendo en un hospital. No tuvo llagas, no se lastimó", dijo Amairani Romero.