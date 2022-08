Cynthia Rodríguez llegará a suplir a Andrea Escalona en Hoy

Sin duda alguna, Cynthia Rodríguez está viviendo uno de los momentos más importantes de su vida, no solo en la parte personal pues luego de contraer matrimonio con Carlos Rivera e irse de luna de miel por varios meses, la ex académica podría estar en planes para comenzar su nuevo proyecto profesional.

Y es que luego de anunciar formalmente su retiro de Venga la Alegría, Cynthia Rodríguez podría ya estar en planes para ingresar al programa matutino que era su competencia.

De acuerdo con Pablo Chagra, creador de Chismillenial, la ex conductora de Venga la Alegría ya está más que confirmada para ser parte del programa Hoy, pues entraría en lugar de una de las presentadoras que actualmente está en el matutino de Televisa.

Pues según el famoso tiktoker la ahora señora Rivera, suplirá a Andrea Escalona mientras ésta se ausente cuando dé a luz a su bebé y esté en incapacidad por el embarazo.

“hoy una fuente fidedigna…me dijo: ‘Cynthia Rodríguez llega al programa Hoy para sustituir a Andrea Escalona cuando tenga a su bebé’ y verdaderamente yo no les estaría ofreciendo contenido de no ser porque confío en mi fuente pero miren le confiaría mi existencia misma”, dijo Pablo Chagra

Cabe señalar que hasta la redacción de esta nota, ni Cynthia Rodríguez ni la producción de Hoy ha confirmado ni negado esta información, sin embargo, ya son muchos los rumores que señalan a la ex académica como el nuevo talento de la televisora de San Angel.

Fue durante su participación en el programa de radio EXA FM “La Caminera” que Laura G aseguró que la esposa de Carlos Rodríguez no se iba para el programa Hoy, sin embargo, Tania Rincon se escuchó dudosa de estas declaraciones.

Y es que todo comenzó cuando Fer Gay cuestionó a Laura sobre si es que Cynthia se iba a ir a la emisión matutina donde Tania Rincón actualmente es conductora.

“No, no se va a ir…no, no, yo te lo confirmó, no, no se va a ir” dijo Laura G muy segura