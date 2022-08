Belinda obliga a su mamá a subirse a un juego mecánico y todo sale mal: “eres una cab...”

El pasado 15 de agosto, Belinda celebró su cumpleaños número 33 en compañía de amigos y de su mamá con un increíble viaje a Disney World, y a lo largo de estos días la cantante ha estado compartiendo con sus seguidores algunas fotografías y videos de todo lo que vivió.

Entre este material que ha compartido, llama la atención un video en especial en donde le muestra a su papá que su madre, la señora Belinda se iba a subir a una montaña rusa, pero todo acabó mal y la ex suegra de Cristian Nodal terminó muy asustada, enojada con la protagonista de “Bienvenidos a Edén” y llamándola “cab…”.

Belinda compartió un video el cual grabó durante su visita a uno de los parques más famosos del mundo, y por lo que se puede apreciar, su madre no es muy afecta a los juegos mecánicos a diferencia de Beli.

Y es que al inicio de dicho material, Belinda inicia contando a su padre que su mamá se subirá a una montaña rusa, pero a la madre de la cantante se le ve realmente preocupada pues cree que es una de las atracciones más “fuertes”.

Debido a lo anterior Belinda le dice a su madre que está equivocada pues este juego no es de los más fuertes, y le pide que confíe en ella, y aunque la señora Belinda aceptó y se subió a dicha atracción, cuando estaba a punto de comenzar ésta quería bajarse pero la cantante lo impidió.

Foto: Captura de pantalla

A lo largo del recorrido, Belinda grabó en todo momento la reacción de su mamá y ésta se veía bastante asustada, incluso se veía hasta pálida del susto, pues durante el tiempo que duró la madre de la cantante gritaba a todo pulmón:

“¡Ay qué es esto, ay noo!,¡Vamos a bajar de reversa ahhh!, ¡Te lo juro no les perdono!, ¡no, no, no te lo juro que horror!, ¡no, no ya, ahhhhhh! (más gritos), ¡me quiero bajar, me quiero bajar no me gusta nada esto (patalea)!, ¡Eres una cabrona eh, te lo juro, eres una cabrona!, ¡Ay, ya me quiero bajar!, ¡Me he mareado te lo juro!”, dijo la madre de Belinda