Desde el cumpleaños de Shakira y Piqué hasta la primera canción que le dedicó: todas las referencias de la Sesión 53

La relación entre Shakira y Gerard Piqué tuvo un romántico inicio, pero como sucede en algunas parejas, el final no fue el más feliz y de ahí surgió su más reciente éxito "BZRP Music Sessions #53" que hizo con el productor musical Bizarrap, en donde la cantante dio más detalles sobre lo ocurrido entre ambos, pues desde hace meses se especulaba sobre la infidelidad del exfutbolista con Clara Chía, la cual resultó ser verdad, pues actualmente sostienen una relación.

Es así como la polémica canción fue creada con varias referencias sobre la relación que sostuvieron ambos y de la cual, nacieron sus dos hijos Milan y Sasha, aunque no se casaron, la famosa pareja estuvo junta durante 11 años, pero tuvieron un caótico y triste desenlace, en donde terminaron en los tribunales a causa de la custodia de sus hijos.

"BZRP Music Sessions #53" se convirtió en un gran éxito a las pocas horas de su estreno. | FOTO: @shakira

Todas las referencias que hizo Shakira en su más reciente éxito

La usuaria de Twitter @MelanyMora2605 publicó un hilo en donde se encargó de recopilar las referencias que hizo la intérprete de "Ojos Así" en la canción dedicada a su expareja, Gerard Piqué. Además de las más directas como haber incluido su apellido y el nombre de Clara Chía a través de un juego de palabras en uno de sus versos, la colombiana se valió de otros recursos para hacer más obvia la dedicatoria.

La usuaria notó el minuto en que Shakira hizo la referencia. | FOTO: Twitter @MelanyMora2605

El principal tiene que ver con la forma con que Piqué celebrara sus goles, cruzando los brazos y formando un "2" con ambas manos, esto como un detalle a su entonces novia, ya que ambos cumplen años el 2 de febrero, no obstante, el exfutbolista la engañó con una chica que en el momento en que ocurrió la infidelidad, tenía 22 años, por eso agregó: "Yo valgo por dos de 22", lo cual menciona justo al minuto 2:22. Otro hallazgo de la usuaria fue el que el número favorito y el dorsal de la camiseta de Piqué es el tres, además de que la canción dura exactamente 3:33.

La canción dura exactamente 3:33. | FOTO: Twitter @MelanyMora2605

Cabe recordar que cuando la pareja comenzó su relación, la colombiana sacó la canción "Me Enamoré" en donde incluso sale el exfutbolista en el video musical. El tema hablaba de lo feliz que era a su lado, fue así como para esta reciente canción, la usuaria señaló una referencia musical al incluir un beat parecido al del éxito de 2017.

Una referencia más que agrega es sobre la parte de "mastiques, tragues, tragues, mastiques", posiblemente porque algunas versiones señalan que Shakira descubrió que Piqué le era infiel porque se terminó la mermelada que a él no le gustaba, sólo a ella, y al no estar en casa, no tenía sentido que se hubiera terminado.

También el cambio que hubo en el exfutbolista a partir de la última foto que publicó con Shakira. | FOTO: Twitter @MelanyMora2605

También agregó los gustos de Piqué

La intérprete de la legendaria "Antología" agregó el robot de la canción "Te felicito" en las miniaturas de videos de las canciones que iban dedicadas a Piqué y también hizo pasos robóticos como los de la coreografía de la canción mencionada en la polémica sesión. Ante esto, la usuaria agregó: "Además de que el robot puede simbolizar la falta de humanidad y sentimientos de su expareja. También hay que recordar que Piqué es muy fan de Daft Punk (un dúo de robots), una de las bandas a las que se hace referencia en sesión. Ni Taylor Swift se atrevió a tanto."

"Tanto que te las das de campeón y cuando te necesitaba diste tu peor versión". Shakira y Piqué se conocieron en el Mundial Sudáfrica 2010, ahí el exfutbolista fue campeón y a lo largo de su relación con la colombiana ganó 28 títulos, pero cuando terminaron, el padre de Shakira estaba muy grave de salud, una situación difícil para la cantante en donde ya no contó con el apoyo de Piqué.

Shakira agregó los gustos de Piqué como referencias. | FOTO: Twitter @MelanyMora2605

SIGUE LEYENDO:

El papel esencial que jugó el hijo de Shakira para concretar la colaboración con Bizarrap

Shakira: artista que señaló supuesto plagio, ahora es acusada de copiar a otra canción