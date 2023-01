Shakira: artista que señaló supuesto plagio, ahora es acusada de copiar a otra canción

La canción de Shakira en colaboración con el productor musical Bizarrap se ha convertido en un éxito, sin embargo, no se ha salvado de la polémica, y una de ellas es una acusación de supuesto plagio por parte de Briella, una artista venezolana que mostró que uno de sus temas suena muy similar, sin embargo, ahora salió a la luz que la celebridad también habría copiado el sonido de su sencillo a otros intérpretes, así que muchos de los usuarios de redes sociales se han volcado en contra de ella.

A las pocas horas de haber lanzado la canción "BZRP Music Sessions #53", la colombiana ya se había vuelto viral en diferentes plataformas. El sencillo había sido escuchado por diferentes personas, incluida Briella, quien notó que algunos de los sampleos sonaban igual “Solo tú”, un tema que ella reveló hace seis meses. La artista tomó sus cuentas de TikTok e Instagram para anunciar que no sabía qué hacer, pues consideraba que la intérprete de "Hips don´t lie" se había inspirado en su trabajo para crear su "tiradera", pero que quería que le diera el crédito.

Briella es una artista venezolana que ha comenzado a destacar en redes Foto: Captura de pantalla

“Estoy en shock, estoy temblando, no sé qué hacer. Tengo la bandeja de mensajes colapsada. La canción es demasiado parecida, no son cosas mías. Amo a Shakira, la idolatro, he sido fan de toda la vida y es hasta un honor que me plagie... Pero no sé qué hacer, es muy parecida”, dijo la cantante venezolana generando cientos de reacciones, pues mientras algunos la apoyaron y acusaron a Shakira de supuesto plagio, otros la atacaron por "quererse colgar" de la fama de la artista de 45 años.

Briella es acusada de supuesto plagio

Mientras algunos expertos en música explicaron por qué no podría ser considerado un plagio debido a los tiempos que cada una usó, otros fueron mucho más allá y descubrieron que el sampleo no es original, ya que ha sido usado en otros temas musicales. Los usuarios de redes sociales destacaron que su música también podría ser considerada una copia de otros proyectos de artistas latinoamericanos, y hasta de internacionales.

Los primeros en notar similitudes con la canción de "Solo tú", fueron los fanáticos del k-pop, quienes descubrieron que tiene partes que se escuchan casi igual con el tema "Dangerous in Love" del girlgrup Secret Number. El sencillo fue lanzado en noviembre del 2021 y en los coros tiene sonidos parecidos a los que Briella usa, así que muchos de los LOCKEY, nombre oficial del fandom, indicaron que entonces la artista venezolana también había copiado.

En tanto, otros internautas hicieron alusión al cantante y celebridad de internet Cain Guzmán, quien en su canción “Recuérdame” usó el mismo recurso de sonido. Asimismo, hicieron una recopilación de otros temas que escuchan igual, pues hasta colocaron a Selena Gómez con "Me & the Rhythm", como un ejemplo de los sencillos que han usado el mismo sampleo que utilizó Bizarrap en la canción con Shakira, la cual ya está rompiendo récords en redes sociales.

