VIDEO | Artista venezolana asegura que canción de Shakira es "muy parecida" a la suya, ¿otro plagio?

Fue la tarde de este miércoles cuando se estrenó la "Sesión 53" el más reciente éxito de Shakira y que realizó en colaboración con el productor argentino Bizarrap; la polémica ya estaba en el aire desde que se filtrara un fragmento del tema que prometía convertirse en una bomba mediática y así ocurrió. Al escuchar esta canción resultó evidente la dedicatoria que contiene y el mundo del espectáculo estalló en reacciones de todo tipo.

Sin embargo, en medio del huracán en que se ha convertido el tema, una joven venezolana se volvió tendencia luego de exhibir en redes sociales que la "Sesión 53" se trataría de un posible plagio por parte de la artista barranquillera a un tema que fue lanzado hace seis meses. Se trata de la cantante Briella, cuyo nombre real es María Gabriela Otaiza, quien luego de comparar ambas pistas, a sugerencia de sus miles de seguidores en Instagram, se dio cuenta de las similitudes entre ambos temas.

¿Otro plagio de Shakira?

Solo bastaron algunas horas de que se viralizara el nuevo tema que Shakira compuso en colaboración con BZRP para que llegara a oídos de Briella y al escucharla quedara sorprendida por lo parecido que es a un tema que elaboró hace medio año: "Estoy en shock", expresó con asombro la cantante una vez que comparó las dos pistas.

“Entendí que no es culpa mía que te critiquen. Yo sólo hago música perdón que te sal-pique” y “tiene nombre de persona buena, clara-mente no es como suena. Tiene nombre de persona buena, clara-mente es igualita que tú”, son solo algunos de los explosivos versos que se pueden leer en la letra de la intérprete de "Monotonía", en la cual al parecer se refiere a su expareja, Gerard Piqué, y a su nueva novia, Clara Chía.

“Creo que Shakira se inspiró de mi canción 'Solo tú' para hacer su Bizarrap Session”, declaró María Gabriela Otaiza tras hallar partes similares en el coro y ritmo con un sencillo suyo. La joven venezolana comenzó a hacer música desde hace ya varios años, según su perfil en la plataforma Spotify. Una vez que comenzó a darse a conocer en redes sociales debido a sus composiciones, decidió lanzar de manera formal varios sencillos, los cuales están enfocados en el “género del reguetón"y destacan por tener "un sonido fresco e innovador”.

“Ella ha sido una inspiración": Briella

En un video que compartió en su cuenta de Instagram, Briella aseguró que su sencillo "Solo tú" lo dio a conocer hace medio año: “Mi canción la saqué hace seis meses y se hizo viral aquí en TikTok”, refirió. En su publicación también destacó que uno de los videos publicados en la plataforma superó los ocho millones de reproducciones.

Briella aseguró que no está buscando fama ni tampoco desprestigiar a la colombiana con sus declaraciones: “He sido fan toda la vida y es hasta un honor que me plagie. No lo hago con la intención de desprestigiarla. Como compositora, para mí sería un honor tener créditos en esta canción”, declaró.

Además se consideró una fan de Shakira desde que era pequeña: “Ella ha sido una inspiración (…) Esto no lo hago para buscar problemas. Soy fanática de toda la vida de Shakira, soy fan del trabajo de Bizarrap. Estoy en ‘shock’, no sé qué hacer”, indicó. “De verdad, si mi canción fue utilizada como inspiración, si se inspiraron de alguna manera, me gustaría al menos recibir el crédito porque para mí, como compositor, eso vale demasiado”, concluyó Briella en el video.

