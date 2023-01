¿Quién es Bizarrap, el productor que ayudó a Shakira a exhibir a Piqué?

Originario de Argentina y con apenas 22 años, Gonzalo Julián Conde no solo es el productor que ayudó a Shakira a exhibir a Piqué tras el reciente estreno de “SHAKIRA || BZRP Music Sessions #53”, tema donde la cantante saca a la luz toda su frustración, tras su separación con su ex pareja, sino también se considera el creador de un estilo urbano nunca antes visto.

"La primera vez que fui con anteojos noté que la gente no me reconocía. Después me mandé hacer esta gorrita y ya es como una marca medio registrada. Al principio era muy tímido y me servía mucho más, pero hoy en día es como que estoy más tranquilo", señaló Gonzalo en entrevista con El Mundo respecto a cómo la fama le ha cambiado la vida.

Actualmente BZRP es un referente en la escena de trap latinoamericana, pero su carrera comenzó en 2018 con mixes de batallas de freestyle donde incluía sus propios beats, las cuales siempre ha dado a conocer libremente mediante sus redes sociales.

Del estudio en su cuarto a las redes sociales

La magia de la música de Bizarrap radica en que las sesiones son grabadas desde su propio home estudio que se encuentra en su cuarto, lo que les da cierto aire de intimidad, pero también ha hecho que se viralicen incluso en cuestión de minutos, pues tiene 11 millones de oyentes mensuales en Spotify y es uno de los artistas más escuchados de la plataforma.

Y para muestra basta un botón, pues el reciente estreno con la colombiana lleva hasta el momento de la publicación de esta nota cuenta con más de 3 millones de reproducciones, lo que podría superar a su session más vista donde acompañó a Trueno, la cual alcanzó 77 millones de reproducciones.

La creatividad en las sessions

Otro aspecto que destacan al trapero es que sus sesiones están al alcance de cualquier persona que descargue su beat, lo que le da oportunidad a otros creadores de contenido de explayar su creatividad.

"Me dicen desde siempre que cambie de estudio pero yo no quiero. Me gusta mostrarle a la gente que puede hacer temas y que los escuche un montón de gente desde un home studio. Como acá, desde una habitación muy chiquitita con poca capacidad", agregó al citado medio.

BZRP causa furor en las redes sociales con cada lanzamiento de sus sessions, lo que lo ha llevado a protagonizar canciones con Lalo Ebratt, Alemán, Neutro Shorty, Catriel, Frijo y Kiddo Toto. Su canal Youtube cuenta con más 3.8 millones de suscriptores y acumula más de 600 millones de reproducciones.

Vale mencionar que para crear su música, BZRP utiliza FL Studio, un programa de edición de audio que descargó cuando tenía 13 años y apenas comenzaba a realizar sus primeras mezclas.

