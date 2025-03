¿Memo del Bosque le fue infiel a Mónica Noguera con Vica Andrade? así fue la historia de amor del productor

La historia de Guillermo "Memo" del Bosque y Mónica Noguera ha sido una de las más comentadas en el mundo del entretenimiento mexicano. Durante la década de los 90, su relación fue vista como un modelo de estabilidad y éxito. Sin embargo, su separación marcó el comienzo de una serie de especulaciones y rumores que aún persisten. En este contexto, la pregunta que ha circulado durante años es si Memo del Bosque le fue infiel a Noguera con Vica Andrade, su amiga cercana.

Memo y Mónica compartieron una relación de siete años de noviazgo y uno de matrimonio, construyendo una vida juntos en los reflectores. Pero, como suele suceder en muchas relaciones públicas, el desgaste fue una de las principales causas que llevaron a su ruptura. Aunque la pareja anunció su separación al final de la década de los 90, los rumores de una infidelidad por parte de Memo comenzaron a circular rápidamente, lo que generó una gran polémica. La figura de Vica Andrade, amiga de ambos, fue inmediatamente vinculada con el fin del matrimonio de Noguera y Del Bosque.

¿Memo del Bosque le fue infiel a Mónica Noguera con Vica Andrade?

Desde el momento en que Memo y Mónica anunciaron su separación, los medios de comunicación no tardaron en crear historias alrededor de su ruptura. En particular, se fue sembrando la idea de que la causa había sido una infidelidad de Guillermo con Vica Andrade, quien en ese entonces era amiga cercana de ambos. Y es que, todo apuntaba a Vica como la tercera en discordia, acusándola de ser la responsable de la ruptura del que parecía un matrimonio estable.

No obstante, tanto Mónica como Guillermo han desmentido esta versión. En diversas entrevistas, los ex esposos han explicado que el desgaste de su relación no fue producto de un tercero, sino de la presión del trabajo y las diferencias personales que se fueron acumulando con el tiempo. En una conversación para "El minuto que cambió mi destino", Mónica Noguera aclaró que Vica Andrade no tuvo nada que ver en la ruptura y que la relación entre ella y Memo ya estaba terminada mucho antes de que él comenzara una relación con la conductora.

"Ellos se enamoraron cuando Memo y yo ya no teníamos absolutamente nada que ver", dijo Mónica Noguera a Gustavo Adolfo Infante

Mónica y Memo del Bosque son grandes amigos

A pesar de la tormenta mediática y los malentendidos, Mónica y Memo han logrado construir una relación de amistad y respeto después de su separación. En el canal de YouTube de Memo del Bosque, ambos tuvieron una plática sincera en la que se expresan el cariño y la admiración que aún se tienen. “El amor se transforma, no se va”, comenta Mónica, haciendo referencia a cómo lo que alguna vez fue un amor romántico ha evolucionado hacia una profunda amistad.

Este proceso de reinvención de su relación demuestra que, a pesar de las dificultades y los momentos difíciles, ambos han encontrado en el otro una fuente de apoyo y aprendizaje. Guillermo, por su parte, ha destacado el valor de la familia y la importancia de la paciencia, una lección que, según él, aprendió a través de su relación con Mónica.