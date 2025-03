Gobierno de Zacatecas ofrece disculpas por golpiza a manifestantes en marcha del 8M en 2024

A un año de la represión policiaca registrada durante la manifestación del 8M, el gobierno de Zacatecas fue obligado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos a ofrecer una disculpa pública por los hechos.

Al menos 17 mujeres fueron brutalmente golpeadas en Plaza de Armas en una acción que aún no se tiene clara sobre las responsabilidades ni las personas que dieron la instrucción para agredir a las manifestantes, así lo expresó el general en retiro, Arturo Medina Mayora, secretario de Seguridad Pública del Estado.

“A nombre de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Zacatecas les ofrezco una disculpa profunda y sincera a todas las mujeres del estado de Zacatecas que participaron en la marcha del 8 de marzo del 2024, especialmente a quienes fueron víctimas señaladas dentro de la recomendación número 272, del 2024”, indicó el mando policiaco.

Ofrecen disculpas públicas por disturbios del año pasado frente a Plaza de Armas

FOTO: Omar Hernández

Zacatecas implementa protocolos para marcha del 8M

El gobierno del estado asegura que para este 2025, se han implementado protocolos para que la represión policiaca no se vuelva a registrar: “Que los lamentables acontecimientos del 8 de marzo del 2024 no debieron haber ocurrido y no se volverán a repetir (…) omitiendo el uso excesivo de la fuerza y la vulneración de los derechos de las participantes”, agregó Medina Mayoral.

Previamente, el gobierno municipal había acatado esta recomendación, ya que sus elementos policiacos también participaron en los actos de tortura al que fueron sometidas las manifestantes, entre ellas, defensoras de los derechos humanos y periodistas, indicó el presidente municipal, Miguel Ángel Varela: “También les ofrecemos una disculpa y tengan la certeza de que ninguno de nuestros elementos de seguridad pública municipal tendrán actitudes agresivas o de revanchismo hacia ustedes”.

El presidente municipal MIguel Ángel Varela también ofreció disculpa

FOTO: Omar Hernández

A pesar de las disculpas, se viven momentos de tensión previo a la manifestación de este año debido a la inclusión de un bloque gubernamental dentro de la marcha, el cual es rechazado por varias organizaciones feministas.

edg