Este es el estado de salud del actor Juan Pablo Velasco HOY 8 de marzo tras su hospitalización por una bacteria

El paso miércoles 5 de marzo, el actor infantil de Televisa, Juan Pablo Velasco compartió un video a través de las historias de su cuenta de Instagram en donde dio a conocer que tenía 12 días de haber sido ingresado en un hospital luego de que se le detectará una bacteria en la zona de la cadera, misma por la que incluso tuvo que ingresar a cirugía.

"Llevo 12 días hospitalizado, se me metió una bacteria en la cadera. Me operaron y el tratamiento ha tenido que ser en el hospital. No me han dado de alta, pero mañana salgo (6 de marzo)", reveló en dicho video.