Revelan la verdadera causa de la muerte de la actriz de Hollywood, Pamela Bach-Hasselhoff

La muerte de la actriz de Hollywood, Pamela Bach-Hasselhoff, sigue generando bastante incertidumbre entre los fans del entretenimiento. El cuerpo de la protagonista de las series "Baywatch" y "The Young and the Restless" fue hallado en su departamento en la ciudad de Los Ángeles en California, Estados Unidos.

La tarde del jueves 6 de marzo te informamos que la actriz Pamela Bach-Hasselhoff fue localizada sin vida dentro de la casa que habitaba. La exesposa de David Hasselhoff llevaba varios días sin ser localizada por su familia, quienes dieron aviso a las autoridades.

A unos días del inesperado fallecimiento de la actriz de 62 años, distintos medios internacionales compartieron información relevante que podría determinar las causas de su muerte. Hasta el momento sus familiares no han brindando ninguna declaración al respecto.

La actriz fue hallada sin vida en su departamento. Foto: Pamela Bach-Hasselhoff

La verdadera causa de la muerte de Pamela Bach-Hasselhoff

En la reciente transmisión del programa "Despierta América" los conductores revelaron información relevante sobre las causas de la muerte de la actriz de cine y televisión, Pamela Bach-Hasselhoff, localizada sin vida dentro de su departamento en la ciudad de Los Ángeles en California, Estados Unidos.

Retomando información del portal de noticias TMZ, los conductores de "Despierta América" dijeron que la muerte de Pamela Bach-Hasselhoff, exesposa de David Hasselhoff, pudo tratarse de un suicidio. Señalaron que los reportes indican que la actriz presentaba una herida de bala autoinfligida.

"Pamela de 62 años fue encontrada sin vida, todo parece indicar que se trató de un suicidio, ya que murió de una herida de bala autoinfligida", dijeron.

Las claves en la muerte de Pamela Bach-Hasselhoff

La actriz de televisión, Pamela Bach-Hasselhoff, fue localizada sin vida en su departamento en la ciudad de Los Ángeles en California, Estados Unidos. Después del reporte se informó que dentro de su casa fue hallada una pistola, aunque las autoridades no encontraron ninguna nota.

En el reciente reporte se indica que la protagonista de las series de televisión "Baywatch" y "The Young and the Restless" pudo quitarse la vida ya que presentaba una herida por arma de fuego. Los familiares no han brindando ningún tipo de declaración al respecto.