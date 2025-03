Hermano de Daniel Bisogno cree que sí pudo haber brujería de por medio en la muerte del conductor de Ventaneando, ¿fue Raquel Bigorra?

El pasado 20 de febrero, la farándula mexicana se vistió de luto con el fallecimiento de Daniel Bisogno, quien a los 51 años de edad enfrentó diverso problemas de salud que se desencadenaron a partir de que el conductor recibió un trasplante de hígado en 2024.

Pese a que familiares y amigos cercanos a Daniel Bisogno han dicho cuáles fueron las causas de su fallecimiento, algunos más aseguran que el fallecido conductor fue víctima de una poderosa brujería, por lo que han señalado a Raquel Bigorra como la presunta autora de este tipo de trabajos, debido a la mala relación que tuvieron los últimos años, sin embargo, la cubana ha negado en varias ocasiones que ella le haya hecho algo así.

¿Daniel Bisogno fue víctima de brujería?

Alex Bisogno, hermano de Daniel recientemente se presentó en un homenaje que le realizaron al fallecido conductor de Ventaneando en “Teatro en breve”, y ahí platicó con algunos medios de comunicación en donde además de revelar cómo han vivido estos días tras la muerte de “El muñeco”, también habló de la presunta brujería de la que fue víctima su hermano.

Además, Alex Bisogno fue cuestionado sobre Raquel Bigorra y la razón que llevó a Daniel a alejarse de ella: “Ellos fueron muy buenos amigos, fueron parte de la familia, algo pasó, Daniel no hablaba por hablar, si Daniel en algún momento aseguró que había una traición es porque la había, yo desconozco, no indague mucho pero era mi hermano, si él tomaba de alejarse de ciertas personas era por algo no era de a gratis”.

Fueron grandes amigos.

Y es que, Alex Bisogno aseguró que la cubana fue una integrante más de la familia Bisogno, pues todos la querían mucho ya que siempre la invitaban a pasar fechas importantes con ella, sin embargo, sin ahondar en detalles, Alex aseguró que no permitirá que nada ni nadie le haga daño a su familia.

“Mi relación con ella (Raquel Bigorra) siempre fue muy buena… era una integrante más de la familia Bisogno ¡eh!, pero insisto, a mi me pueden hacer lo que quieran pero, a mi familia que no me la toquen”, dijo Alex

Hermano de Daniel Bisogno sospecha que sí le hicieron brujería al conductor

En esta misma plática y sobre el mismo tema, cuestionaron a Alex Bisogno si cree que a su hermano le pudieron haber hecho brujería como se ha estado diciendo desde hace mucho tiempo, a lo que el ex conductor de “Al Extremo”, aseguró que ha llegado a creer que esa teoría es cierta, pese a que él desconoce de esos temas

“Hay muchas cosas que me podrían hacer creer que sí (le hicieron brujería a Daniel), por cosas, simplemente por como murió mi mamá, mi mamá murió en febrero del año pasado con ciertos síntomas, Daniel mejora cuando mi mamá muere, pero un año después, muere Daniel por los mismo síntomas como si solamente se hubiera aplazado, como si hubiera sido un pacto, como si mi mamá hubiera dado la vida por mi hermano en ese momento, pero, hubiera algo más fuerte que hizo que otra vez que Daniel se tenía que ir, muchos me dicen que podría ser brujería” , dijo Alex Bisogno

Finalmente el conductor, dejó claro que de ser cierto que le hicieron brujería a su hermano, no puede asegurar quién se la hizo, pues no tiene muchos conocimientos sobre ese tema, sin embargo, sabe perfectamente que sí existe.