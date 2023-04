Yeri Mua bromea con foto en la que Eugenio Derbez se unió al trend de Barbie y éste la trollea

Esta semana se hizo público el tráiler oficial del live action de Barbie, ante lo cual, comenzaron a surgir diversas páginas web en las que los internautas tienen la posibilidad de generar un póster personalizado de dicha película, algo que muchas celebridades han aprovechado para compartir con sus seguidores divertidas y tiernas imágenes, siendo uno de los famosos que más furor causó con su montaje Eugenio Derbez.

Esto en atención a que el creador de "La Familia P. Luche" decidió retomar justamente uno de los personajes de esta serie en la que comparte créditos con Consuelo Duval, algo que fue muy atinado para hacer su representación física de Ken. Ante esto, muchos internautas comenzaron a hacerle divertidos comentarios, tales como "¿Dónde puedo encontrar al nuevo Ken?"; "¿Debo ir a Ciudad Peluche o hacen envíos?" y "¿Se puede comprar con vales de despensa?".

Aunque uno de los comentarios que provocó más eco fue el realizado por Yeri Mua, quien no se resistió y terminó escribiendo un divertido mensaje que hace una referencia directa a "Brad Pittín", el personaje al que Eugenio Derbez le dio vida caracterizado con una peluca rubia y pupilentes azules.

Así interactuaron Eugenio Derbez y Yeri Mua en Facebook | Captura de pantalla

"De ti me inspiro todos los días cuando me arreglo Brat Pitín", escribió Yeri Mua en la foto compartida por el comediante en sus redes sociales, a lo cual Eugenio Derbez respondió con su característico sentido del humor: "Gracias Yeri MUA, ya me habían comentado de nuestro parecido".

El comentario de Eugenio Derbez también podría guardar relación con la ocasión en la que durante uno de los lives de la influencer, ésta fue comparada con uno de los personajes a los que da vida el aclamado actor, mismo que se caracteriza por utilizar lentes de pasta y decir "producción".

La icónica respuesta del actor de "CODA" provocó que muchos de los usuarios de Facebook reaccionaran tanto a su comentario como al de la también llamada "Bratz Jarocha", quien en los últimos meses ha protagonizado diversas polémicas, algunas relacionadas con su expareja y otras con problemas con otras influencers.

Todos estos altercados han contribuido a que la fama de la creadora de contenido aumente, haciendo que su comunidad se haga más grande y que diversos personajes de la farándula logren ubicarla. Aunque en este caso, Eugenio Derbez se dio a la tarea de responderle a varios de sus colegas y fans, con los cuales incluso bromeó de manera virtual.

Esta fue la imagen que desató una ola de comentarios en redes sociales | Facebook: Eugenio Derbez

La película de Barbie ha generado una ola de expectativas en torno a la posible trama que abordará la cinta, ya que hasta ahora se sabe que contará con la participación de importantes celebridades, entre las cuales figuran Dua Lipa, Margot Robbie, Ryan Gosling y Emma Mackey, esta última conocida por su papel en la serie de Netflix titulada "Sex Education".

