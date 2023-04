Yeri Mua: esta es la verdad detrás de la demanda de los abogados de Jenni Rivera

Durante las últimas horas, el nombre de Yeri Mua ha encabezado las listas de tendencias en distintas plataformas digitales debido a que diversos medios reportaron que la influencer veracruzana había sido demandada por el equipo legal de Jenni Rivera por haber cometido un plagio de la imagen de “La Mariposa de Barrio”, por lo que la noticia causó un gran revuelo en redes sociales y aunque en diversos portales lo dieron por un hecho, lo cierto es que todo se trató de una broma de la reina del carnaval de Veracruz.

Todo esta polémica de Yeri Mua se originó hace un par de días atrás cuando se caracterizó como “La Diva de la Banda” para hacer unos divertidos videos de TikTok donde indicó que de ahora en adelante quería ser conocida como “Yeri Rivera”, además, realizó una sesión de fotos que compartió en su perfil oficial de Instagram y dicho contenido causó revuelo por sí mismo, no obstante, fue hasta el día siguiente cuando el tema de la supuesta demanda explotó pues ella misma se encargó de “anunciarlo” a través de un live.

Yeri Mua también recibió críticas por su homenaje a Jenni Rivera. Foto: IG: yerimua

“Estoy en shock total por la noticia que acabo de recibir de mis abogados, yo no sabía que había que solicitar un permiso para poder caracterizarte de un famoso y pues me siento perturbada porque me demandaron por derechos de autor de parte de los abogados de Jenni Rivera, por haber utilizado su imagen y quedé en shock, ya le debo millones de dólares a Jenni Rivera por haberla recreado, como me disfrace de ella y utilicé un vestido muy parecido a los de ella lo tomaron como plagio y traté de poner sus canciones y como imitarla y pues me siento la más demandada, ya no vuelvo a hacer la recreación de algún famoso”, fueron las palabras que dijo Yeri Mua durante una transmisión que tituló “Jenni Rivera me demandó”.

Tras estas primeras declaraciones de Yeri Mua, sus seguidores se encargaron de recortar este fragmento del video y lo replicaron en distintas redes sociales donde distintos medios y periodistas la retomaron dando por hecho que la denuncia era cierta, sin embargo, en el video original, momentos más adelante, Yeri Cruz Varela, como realmente se llama la influencer se encargó de decir que todo era una broma y que no hay tal denuncia.

Yeri Mua aclaró que la supuesta denuncia en su contra fue una broma. Foto: IG: yerimua

“No es cierto chicos, es broma, sí me van a demandar, pero por mentirosa, es mentira todo lo que les dije”, señaló entre risas Yeri Mua, quien también señaló que, aunque nunca ha tenido un encuentro cercano con la familia Rivera, sí ha tenido interacción en redes con algunos miembros de la misma como con Chiquis Rivera y Juan Rivera por lo que espera que ambos hayan visto el homenaje que le hizo a “La Gran Señora”, quien falleció de forma trágica hace poco más de diez años.

