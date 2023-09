"El único que pierde es él": Maribel Guardia muestra su apoyo a Aracely Arámbula tras declaraciones contra Luis Miguel

Los nombres de Luis Miguel y Aracely Arámbula no han dejado de encabezar las tendencias en los últimos días, luego de que la actriz arremetió en contra del "Sol de México" al señalar su ego, que es un deudor alimentario e incluso que no le interesa convivir con sus hijos, Miguel y Daniel, aunque ella misma aseguró que no le interesa verle la cara. Como era de esperarse, sus palabras causaron revuelo dentro del mundo de la farándula y aunque algunos han criticado sus palabras, otros más la han apoyado.

Maribel Guardia defiende a Aracely Arámbula y a sus hijos: "Es una fregona"

Tras las declaraciones de "La Chule" en contra de su ex, quien además se encuentra en una relación con su comadre, Paloma Cuevas, Maribel Guardia se posicionó a favor de la actriz, con quien se reunió recientemente. En un encuentro con los medios de comunicación, la famosa no dudó en afirmar que los hijos son de dos, no de uno solo, mostrando así su respaldo a Arámbula y cuestionando a Luis Miguel.

"Yo creo que todas las madres la entendemos porque como mujer yo creo que te pueden pasar muchas cosas, te pueden lastimar o poner el cuerno. Digo, no es el caso de Aracely, pero puede suceder y te lastima mucho. Pero cuando se meten con tus hijos te pones como una leona", dijo

Asimismo, la mamá de Julián Figueroa recordó que "La Chule" nunca tiene problemas con nadie, además que es muy acomedida, aunque "hay momentos en los que te sale la leona que traes dentro y creo que fue lo que pasó ahorita; ella defiende a sus hijos". Por otro lado y a pregunta expresa de la prensa, la ex Aventurera añadió que Aracely Arámbula "es mucha mujer", por lo que no cree que le duela lo que pasa con Luis Miguel; sin embargo, lo que podría llegar a dolerle es por sus dos hijos.

Cabe recordar que en sus declaraciones pasadas, la intérprete de "La patrona soy yo" no titubeó al recordar que el "Sol de México" es un deudor alimentario, aunque más tarde esta información se desmintió; ante ello, Maribel Guardia agregó que la responsabilidad nunca será solo de una parte.

"Es una obligación, los hijos son de dos y hay que hacerse responsables de ellos en todos los aspectos porque en este caso a Aracely no le hace falta nada económico. Es una mujer muy trabajadora, autosuficiente, una fregona de verdad, pero siento que más allá del dinero, lo que hay detrás es el amor, la atención o el desamor", continuó.

Al posicionarse a favor de su amiga, la actriz y cantante también se lanzó en contra de Luis Miguel al asegurar que "el único que pierde es él porque perderse la infancia de los niños es la etapa más linda de un ser humano, porque es la nobleza, la dulzura, la ternura de un niño. Perderse eso ya es perdérselo todo".

Finalmente y sobre las críticas que recibió Aracely Arámbula por explotar en contra de su ex, dijo entenderla y defenderla, pues todo el tema y la molestia tiene que ver directamente con los hijos, no si el cantante tiene o no una nueva pareja sentimental, es decir, Paloma Cuevas, alguien a quien "La Chule" mencionó hace unos días.

¿Cómo se ven los hijos de Luis Miguel?

Los hijos que tuvieron Luis Miguel y Aracely Arámbula siempre han llevado sus vidas en privado y alejados por completo del mundo del espectáculo al que sus papás pertenecen y de las pocas fotos que se conocen de ellos destaca cuando eran bebés y los presentaron a una revista en una sesión de fotos. Desde entonces las imágenes de Miguel y Daniel son desconocidas, aunque en este reciente encuentro con los medios, Maribel Guardia compartió algunos detalles extras de los hoy adolescentes de 16 y 14 años, respectivamente.

"Están guapísimos. Esos niños son unas bellezas; 16 y 14 años, ya son unos muchachotes en una edad en la que ella está muy al tanto de ellos, por eso ha dejado también mucho de trabajar, por estar con ellos, cuidarlos, atenderlos, la tarea y los exámenes", declaró la cantante. Por último, confesó que sobre el canto, "a uno le gusta más que al otro", aunque se negó a dar más comentarios sobre los hijos de Luis Miguel, como si se dedicarán o no al mundo del entretenimiento.

