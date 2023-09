Luis Miguel: la canción que le dedicó a sus hijos y a Aracely Arámbula y nadie lo sabía

Durante los últimos días, Luis Miguel ha estado en boca de todos, y no precisamente debido al éxito que ha tenido en su regreso a los escenarios en diversas partes de Latinoamérica, sino por las declaraciones que hizo su ex pareja Aracely Arámbula al asegurar que no ha tenido contacto con los hijos que tuvieron cuando estaban enamorados.

Y es que, “La Chule” como también es conocida, hace algunos días señaló a Luis Miguel de no ser un buen padre, pues ella jamás ha negado la posibilidad de que se reúna con sus hijos pues si no ha pasado es por que no ha querido, debido a toda esta polémica, usuarios de redes sociales han recordado los momentos en que la actriz y “El Sol” estaban muy enamorados y hasta el intérprete de “Suave” dedicó canciones no solo a la madre de sus hijos sino también a los pequeños.

Foto: IG @luismigueldeluxe

El cantante se mostró muy enamorado de Aracely Arámbula en 2008

¿Qué canciones dedicó Luis Miguel a Aracely Arámbula?

Fue en 2007 cuando Luis Miguel y Aracely Arámbula estaban más enamorados que nunca, incluso se sabe que el cantante en medio de una de sus presentaciones dedicó una canción a la madre de sus hijos y ésta a modo de agradecimiento sólo lanzó un beso dedicado a “El Sol”.

En redes sociales circula el video del momento exacto cuando Luis Miguel estaba cantando el tema “Sabes una cosa” cuando de repente éste volteó hacia el BackStage en donde estaba Aracely Arámbula y solo la señaló a modo de dedicar el tema, esto emocionó al público por lo que la actriz solo le lanzó un gran beso a su amado.

Sin embargo, esta no sería la única vez que “El Sol” le dedicaría una canción a “La Chule” pues aseguran que el tema “Si tu te atreves” también está pensado en la bella actriz a quien cantó este tema luego de supuestamente haberse distanciado en una ocasión, sin embargo, todo indicaría que la estrategia de Luis Miguel para reconquistar a la madre de sus hijos funcionó pues luego de una reconciliación la pareja estuvo algún tiempo juntos todavía.

¿Luis Miguel dedicó canciones a sus hijos?

Durante el tiempo en el que aún estaban juntos y muy enamorados, Luis Miguel como pocas veces habló con la prensa internacional, esto fue en el año 2008 cuando lanzó el disco “Cómplices” ahí el cantante como nunca lo había hecho platicó del gran amor que le tenía a sus hijos.

"Había un aspecto del amor que no había conocido, que era el amor de padre y eso me ha hecho ver las cosas de otra forma", dijo Luis Miguel

Incluso aseguran que el tema “Ay Cariño” incluído en dicha producción discográfica antes mencionada la cuál es la número 18 en la carrera de Luis Miguel, va dedicada a sus hijos Miguel y Daniel quienes en aquellos años el primero tenía tan solo dos años y el segundo estaba por nacer en el mes de diciembre.

