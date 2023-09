Luis Miguel: ¿desde cuando que no ve a los hijos que tuvo con Aracely Arámbula?

Desde hace algunos días, Luis Miguel nuevamente se ha convertido en tendencia en redes sociales, esto luego de las polémicas declaraciones de Aracely Arámbula en las que dejó claro que era un mal padre, pues desde hace mucho tiempo no se ha reunido con sus hijos Miguel y Daniel quienes ya tienes 16 y 14 años respectivamente.

El pasado fin de semana, la bella actriz nacida en Chihuahua, México platicó con la prensa sobre la nula cercanía que existe entre Luis Miguel y sus hijos, lo que ha provocado que muchos se cuestionen cuándo fue la última vez que ”El Sol” se reunió con los hijos que tuvo con “La Chule”.

¿Luis Miguel se reunirá con sus hijos?

¿Cuándo fue la última vez que Luis Miguel vio a sus hijos?

Como lo mencionamos anteriormente, el pasado fin de semana Aracely Arámbula acudió a una obra de teatro y durante su paso por la alfombra roja, platico con los medios de comunicación, y ahí se le dejó ir con todo a Luis Miguel por no hacerse responsable de sus hijos, a quienes no ve desde hace mucho tiempo.

La actriz de ojos verdes, dejó claro que ella jamás le ha negado el que se pueda reunir con sus hijos, sin embargo, “La Chule” no tiene ganas ni intenciones de verlo pues no está de acuerdo en que no pueda buscar a Miguel y Daniel, quienes ya son todos unos adolescentes.

“Él siempre ha tenido las puertas abiertas, decían que yo tenía que estar presente para que él los pudiera ver, para empezar no me interesa verle la cara porque ahorita me cae muy mal, no se ha portado nada bien. Decían: ella tenía que estar presente, sí, pero era cuando tenían 4 y 6 años, pero ahora tienen 16 y 14 ya están más altos que él”, dijo Aracely Arámbula

Respecto a lo anterior, se cree que “El Sol” no ha visto a sus hijos desde hace más de 10 años, pues la actriz dejó entrever que se ha perdido del enorme crecimiento de los jóvenes pues ya están más altos que el cantante.

Y es que, cabe señalar que públicamente Luis Miguel solamente ha sido visto con Miguel, su hijo mayor y esto cuando el pequeño tenía un par de años pues “El Sol” posó para la revista ¡HOLA! con su pequeño a quien cargaba con especial cariño.

Así posó Luis Miguel con su hijo Miguel en 2008

Sin embargo, en la conferencia de prensa que Luis Miguel ofreció al presentar su disco “Cómplices” por primera vez habló del gran cariño que siente por sus hijos, pues aseguró que ese amor jamás lo había sentido y se refirió como algo diferente.

"Había un aspecto del amor que no había conocido, que era el amor de padre y eso me ha hecho ver las cosas de otra forma", dijo Luis Miguel

Luego de todo esto, para el año 2008, la pareja volvió a posar en la revista antes mencionada, ahí confesaron que esperaban a su segundo hijo, sin embargo, en 2009 poco después del nacimiento de Daniel, Luis Miguel y Aracely Arámbula terminaron su relación, y desde entonces no se tiene alguna fotografía en la que “El Sol” aparezca con sus dos hijos varones.

Debido a lo anterior, se desconoce si tiempo después hubo un acercamiento entre el cantante y sus hijos, sin embargo, “La Chule” dejó claro que ya no tenían “6 y 4 años” dando a entender que fue desde esa edad que los pequeños no ven a su famoso padre.

