La vez que Michelle Salas arremetió contra Luis Miguel, Aracely Arámbula y Stephanie Salas

Una serie de conciertos se han llevado con éxito en ciudades de Argentina y de Estados Unidos como parte de la esperada gira mundial de Luis Miguel, en su regreso a los escenarios este 2023. Como era de esperarse, tras varios años inactivo, la noticia de que regresaba a las presentaciones en vivo sin duda catapultó la atención entera del gremio del espectáculo, esto debido a que Luis Miguel es considerado uno de los máximos ídolos de la historia en lo que respecta a la música en español.

Su nueva fase artística, además de atraer la mirada al propio cantante de "La chica del bikini azul", también ha llamado la atención respecto a su familia, por lo que ahora ha salido a la luz que el cantante no convive con sus hijos Daniel y Miguel, a quienes tuvo fruto de su matrimonio con la famosa actriz Aracely Arámbula, quien recientemente llamó la atención tras dar declaraciones en las que confiesa que le gustaría que la media hermana de sus pequeños, es decir Michelle Salas, se involucrara para que "El Sol" sea mejor padre.

Michelle Salas también dijo que deseaba tener una relación estable dando a entender que contrario a como sucede en su familia Foto: IG

La vez que Michelle Salas arremetió contra su familia

Sin embargo, se sabe que Michelle Salas está alejada de la expareja de su papá y que incluso no la ha invitado a su boda, algo que no sorprende si recordamos que hubo una etapa en su vida, específicamente en su adolescencia, cuando Michelle Salas se expresó negativamente de su padre y de quien en aquel momento era su pareja, es decir, Arámbula.

La primogénita de Luis Miguel lucía muy diferente en sus inicios Foto: Cortesía

Esto a través de una entrevista que otorgó a los 16 años a la revista Quien, misma que se convirtió en una de las primeras declaraciones que la famosa hacia respecto a su vida privada, sus emociones y lo que ella atravesaba por ser la hija de Luis Miguel que básicamente creció sin estar en contacto con su figura paterna.

"No voy a pagar ni un peso para verlo en concierto. Si me invitan o me manda boletos, no pierdo nada yendo, pero no voy a gastar tres mil pesos para ver a Luis Miguel en primera fila", dijo en aquel momento respecto a los shows que su papá estaba dando en 2005.

Aracely y Luis Miguel posaron con su primogénito, cuando Michelle aún no era reconocida Foto: iG @luismiguelfans02

Durante la misma conversación la joven reveló que era muy celosa, por lo que confesó que Aracely Arámbula no le parecía una de las mejores novias que haya tenido su papá, quien consideraba en ese momento había bajado de nivel respecto a los filtros para conseguir pareja, siendo estas declaraciones en las que dejó ver, en aquel momento, que no era del todo de su agrado.

"No sabía nada de ella más que salió en la telenovela Amigas y Rivales (...) No me interesa conocerla ni me preocupa. Se rumora que está embarazada, pero espero que no, sería muy fuerte que mi papá tuviera otra hija", aseguró en aquel momento.

E incluso reveló que no llevaba una relación tan cercana a Stephannie "nos llevamos bien aunque ella ha tomado su rumbo y yo el mío y queremos y hacemos cosas diferentes". Ya hasta reconoció en esa entrevista que la llegada de su hermana Camila complicó las cosas en su vida "algo cambió con mi mamá cuando ella nació, pues a pesar de que yo estaba chica, era muy celosa y Camila acaparó toda la atención; todo era para ella pero… ya nos llevamos bien"

Ahora es más mesurada al opinar pero antes hablaba sin tapujos Foto: Cortesía

Y al papá de su hermana ni quiso mencionarlo "sin comentarios… no sé, bueno si sé pero… no me gusta hablar de ese sujeto". Y dijo cuál era uno de sus sueños más grande "tener una familia sólida, no una de mentirita; con no dejar las cosas a medias en mi vida; con casarme y no divorciarme".

Y también mostró un reproche para su mamá "me hubiera encantado que mi mamá estuviera casada y tuviera un matrimonio de años". También aclaró que jamás le faltó nada gracias a su bisabuela Silvia Pinal, su abuela Sylvia Pasquel, su tía Alejandra Guzmán y su mamá Stephannie Salas, pero que si le molestaba que le prometieran viajes y no se los cumplieran,

