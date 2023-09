Aracely Arámbula: todas las veces que ha estallado en contra de Luis Miguel

Fue en el año 2006 cuando, Luis Miguel por fin confirmó estar enamorado de una actriz mexicana, hablamos de Aracely Arámbula con quien tuvo un romance formal por casi cuatro años, tiempo en el que no solo aparecieron en diversas revistas de sociedad, sino que también se convirtieron en padres de dos varones Miguel y Daniel de 16 y 14 años respectivamente.

Pese a que muchos aseguraban que había llegado la mujer que haría “sentar cabeza” a “El Sol de México”, esto no fue así pues su relación terminó, desde entonces ninguno de los dos han revelado las razones que los llevaron a separarse, sin embargo, en diversas ocasiones Aracely Arámbula ha estallado en contra del padre de sus hijos por estar ausente en la vida de Miguel y Daniel.

Foto: KORPA/THE GROSBY GROUP

Los Famosos en 2006 lucían muy enamorados.

¿Aracely Arámbula odia a Luis Miguel?

En diversas ocasiones la actriz nacida en Chihuahua le ha dado las gracias públicamente a su expareja sentimental, Luis Miguel pues asegura que fue un gran amor el que vivieron y el que se tuvieron, y del que nacieron sus más grandes amores que son sus hijos.

Debido a lo anterior es que la actriz siempre se ha mostrado agradecida con el cantante, sin embargo, la ojiverde no deja de reclamar que el famoso cantante no ha cumplido como padre con sus hijos, pues no solo no aporta nada económicamente, sino que tampoco se ha acercado a ellos para convivir y pasar algún momento con los ahora adolescentes.

La actriz no se ha callado y expuso a Luis Miguel como un padre ausente y deudor alimentario.

Foto: IG @aracelyarambula

Debido a lo anterior es que la actriz ha estallado en varias ocasiones en contra de Luis Miguel y aquí te damos a conocer algunas de las ocasiones en que "La Chule" no se ha quedado callada respecto a su expareja.

El Rey cucaracho

Fue este 2023, cuando Aracely Arámbula se convirtió en tendencia luego de asistir a una conferencia ofrecida por Jorge Lozano, ahí el conferencista conocido por sus frases irreverentes, le dio la bienvenida a su evento, por lo que la actriz sostuvo el micrófono y no dudó en lanzar un fuerte mensaje a Luis Miguel llamándolo “Rey Cucaracho”.

Y es que la actriz invitó a todas las mujeres que están sufriendo por un mal amor, que dejen de hacerlo pues si ella pudo superar a Luis Miguel todas pueden superar a cualquier hombre que pague mal.

“Mamacitas, si yo salí del rey cucaracho, ustedes pueden salir de cualquier muchacho”, dijo Aracely Arámbula provocando una gran polémica

No quiere verlo

Este fin de semana, la actriz dejó claro que ella no tiene interés en ver o reunirse con Luis Miguel pues asegura que él se ha portado muy mal, sin embargo, dejó abierta la posibilidad de que él busque a sus hijos y se reúna con ellos, pues pide que así como ve a las hijas de su actual novia, se haga responsable de sus hijos Miguel y Daniel a quien desde hace años no provee y tampoco se ha comunicado con ellos.

"Para empezar no me interesa verle la cara porque me cae muy mal, ahorita me cae muy mal. No se ha portado nada bien. Si él tuviera interés, decían 'tiene que estar ella presente', pues era cuando tenían 4 y 6, ahorita tienen 16 y 14, ya están más altos que él", dijo Aracely Arámbula

El padre de sus hijos es su papá y hermano

En diversas ocasiones, Aracely Arámbula ha dejado claro que una figura paterna no les ha hecho falta a sus hijos, pues han contado con el amor, apoyo y educación que su padre y hermano le han dado a Miguel y Daniel.

Así, Aracely Arámbula siempre ha dejado claro que su papá ha sido la figura paterna de sus hijos.

Foto: IG @aracelyarambula

