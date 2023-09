Luis Miguel: ellas son las guapas mamás de sus tres hijos

El famoso cantante, Luis Miguel se encuentra en el ojo del huracán después de que su expareja sentimental, Aracely Arámbula concediera una entrevista en la que habló sobre la verdadera relación que mantiene el intérprete con los dos hijos que procrearon durante el tiempo que fueron novios.

Frente a las cámaras de televisión la artista conocida como "La Chule" destapó que no mantiene la mejor de las relaciones con "El Sol de México", además dejó claro que el cantante no ve a sus hijos desde hace varios años, situación que le genera bastante enojo.

Por medio de su canal de YouTube el experto en temas de la farándula Edén Dorantes compartió la entrevista que concedió Aracely Arámbula con distintos medios de la farándula. El principal tema de la plática fue Luis Miguel, quien actualmente está en una gira internacional.

En la charla la protagonista de telenovelas como "La madrastra", "La doña" y "Las vías del amor" confesó que no le interesa ver a Luis Miguel pues no llevan la mejor de las relaciones. Dijo que estaba dispuesta a que sus hijos se reunieran con "El Sol de México", pero él tenía que tomar la iniciativa.

"Para empezar no me interesa verle la cara porque me cae muy mal, ahorita me cae muy mal. No se ha portado nada bien", conto.