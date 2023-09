"No me interesa verle la cara", Aracely Arámbula arremete contra Luis Miguel por no ver por sus hijos | VIDEO

El nombre de Luis Miguel no ha dejado de colarse dentro de las principales tendencias en lo que concierne al mundo del espectáculo, en especial por su icónica gira de conciertos próximos a llegar a México, pero también por detalles de su vida privada como su reciente reconciliación con su primogénita, Michelle Salas, que está a punto de llegar al altar. Ahora, en medio de la miel sobre hojuelas que dejó este encuentro, fue Aracely Arámbula quien arremetió en contra de su ex por no ver por sus dos hijos.

Aracely Arámbula explota contra Luis Miguel y asegura que le cae "muy mal": VIDEO

La noche de este domingo 17 de septiembre Aracely Arámbula acudió al teatro, donde fue abordada por la prensa y ante las novedades que existen sobre su círculo cercano, no dudó en responder firme y tajante a la relación que guarda con Luis Miguel, con quien tuvo un mediático romance en la década de los 2000 y que fruto de este amor nacieron sus dos hijos, Miguel y Daniel.

Aunque el cantante pasará por México, la actriz descartó que a ella o a sus hijos los invitaran a verlo. (Foto: Captura de pantalla)

Desde hace años se ha comentado que el intérprete de "La incondicional" se mantiene alejado de los hoy adolescentes y ahora la actriz lo confirmó con una fuerte declaración en la que también confesó que es él el que no tiene ningún interés en convivir con sus hijos. Por su parte, la también cantante añadió que ella no tiene ganas en mantener contacto con él porque le cae "muy mal".

Al hablar de la boda de Michelle Salas, la primogénita del cantante, "LaChule" expresó sus deseos de que tanto ella como Alejandro Basteri sean intermediarios para que él vuelva a tener contacto con sus dos hijos. "Ojalá que aboguen porque el papá tenga comunicación y convivencia con sus otros dos hijos varones", dijo antes de decir que ella no tiene comentarios sobre el romance de su ex con la diseñadora Paloma Cuevas, quien además es su comadre.

En el mismo encuentro con distintos medios de comunicación, Aracely Arámbula también negó un comunicado que salió hace unas semanas en el que se afirmaba que era ella quien no les permitía a Miguel y Daniel convivir con Luismi; por el contrario, reiteró que él "siempre ha tenido las puertas abiertas". Asimismo, lanzó un ácido comentario para negar otra de las acusaciones que circularon, donde presuntamente ella tendría que estar presente para que el intérprete viera a los niños.

Los hijos de Aracely Arámbula se encuentran alejados del ojo público. (Foto: Captura de pantalla)

"Para empezar no me interesa verle la cara porque me cae muy mal, ahorita me cae muy mal. No se ha portado nada bien. Si él tuviera interés, decían 'tiene que estar ella presente', pues era cuando tenían 4 y 6, ahorita tienen 16 y 14, ya están más altos que él", dijo con voz firme.

Aracely Arámbula también le envió un mensaje al cantante de "Ahora te puedes marchar" en el que le dijo que si él tiene la consciencia de ver a sus hijos, "los tiene que buscar". Por otro lado, dijo: "Que no esté esperando a que lleguen al concierto como cuando él truena los dedos y están ahí todos". Finalmente, "La Chule" habló del ego del "Sol de México", que es más grande de lo que puede sentir por sus hijos.

"La verdad es que así como sale ese sol enorme, tan grande, -no quiero decir nada malo, pero voy a decir las cosas que siento- tan grande como su ego, ojalá que así de grande sea el corazón para sus hijos", comentó furiosa y es que minutos antes, cuando recién se había acercado a la prensa la actriz confesó que siempre le ha dicho a Miguel y a Daniel que admiren a su papá por ser "un gran artista".