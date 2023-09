Michelle Salas no invitó a su preboda a Alejandra Guzmán, ¿sigue el distanciamiento entre la familia?

Alejandra Guzmán fue la gran ausente de la preboda realizada entre Michelle Salas y Danilo Díaz, que se realizó en días pasados, aunque la rockera le mando la mejor vibra y todo su cariño a la influencer, todo parece indicar que sigue el distanciamiento entre la familia.

Al evento acudieron la madre de la influencer Stephannie Salas, su abuela Sylvia Pasquel, su hermana Camila Valero y su bisabuela, la reconocida actriz de la época del cine de Oro mexicano, Silvia Pinal, Michelle decidió compartir en redes sociales algunos momentos del significativo momento.

Y es que aunque la boda supuestamente se realizará en Italia el próximo año, su bisabuela Silvia no podrá viajar por sus condiciones de salud, ya que se le complica hacer un viaje tan largo, por lo que decidieron adelantar un festejo para compartir en familia, al evento acudieron mariachis para deleitar a los novios.

Alejandra Guzmán y Luis Miguel: los grandes ausentes a la preboda de Michelle Salas

La presencia de la reina de corazones extraño debido a que Sylvia Pasquel siempre ha dicho que entre ellos no hay conflicto, aunque la interprete de "Eternamente Bella" siempre se ha mostrado más transparente con la prensa y reconoció que por la diferencia de edad su relación nunca fue tan cercana.

En entrevista para Ventaneando, Alejandra Guzmán dijo que no había recibido invitación para la boda pero se desvivió en halagos para Michelle, afirmando que la adora. Aunque a los seguidores de ambas les extraña que hace mucho tiempo no aparecen compartiendo tiempo juntas en familia. Hasta el momento se desconoce si su ausencia se debe a que no la invitaron o a que tuvo otro compromiso pero en redes, Michelle no se muestra muy cercana a ella y Luis Enrique.

Alejandra siempre mostró su apoyo a Michelle desde antes de que se filtrara que era hija de Luis Miguel, otro de los grandes ausentes a la ceremonia así como su prima Frida Sofía y Bella Basteri, Luis Enrique Guzmán tampoco estuvo presente.

Rocío Banquells tampoco fue invitada a la boda de Michelle Salas

También en entrevista para el programa Ventaneando encabezado por Pati Chapoy, Rocío Banquells confirmó que no fue invitada a la boda de Michelle Salas "porque es algo de familia muy directa", afirmó que no es muy cercana a la bisnieta de Silvia Pinal.

"Sería padre que me invitarán pero no he sido requerida", reconoció Rocío Banquells.

Sobre si Luis Miguel debería asistir a la boda dijo "ojalá que tenga esa felicidad de tener a sus padres juntos en un momento tan importante" y recalcó que como Stephannnie ha hecho el papel de papá y mamá con Michelle, ella se merece entregar a su hija y no Luis Miguel, con quien no tiene mucho contacto.

Finalmente se pronunció sobre el supuesto distanciamiento entre Alejandra Guzmán y Silvia Pasquel, que la rockera reconoció y Pasquel negó, pero cuando la hija de Enrique Guzmán le tocó la mano diciendo que debían estar unidas la abuela de Michelle Salas no se mostró muy expresiva, Banquells confió en que lograrán encontrar la solución a sus conflictos.

"Espero que tengan la madurez de arreglar todos los problemas, la sangre llama", enfatizó Roció Banquells.

