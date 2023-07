¿Humberto Zurita y Stephanie Salas terminaron?, los actores responden en redes

Este miércoles el periodista Gustavo Adolfo Infante reportó que Humberto Zurita y Stephanie Salas habrían terminado su relación después de menos de un año de haber comenzado. Ante esta noticia, fueron los propios actores que le hicieron frente a las especulaciones y de forma contundente respondieron ante la presunta ruptura, que ahora los pone en medio del ojo público, ya que se habían convertido en una de las parejas favoritas del medio artístico.

En su canal de YouTube, el periodista de espectáculos aseguró que una fuente cercana a la pareja le había dicho que ya habían concluido con su compromiso después de nueve meses. “Tengo una exclusiva que darles. Me apena, porque hacían bonita pareja: Que tronaron Stephanie Salas y Humberto Zurita (...). Eso me lo pasa, gente que los conoce bien. (Me dijeron) que Stephanie y Humberto terminaron. Ojalá y hayan terminado bien", mencionó el presentador de televisión.

Humberto Zurita y Stephanie Salas responden a los rumores sobre su ruptura

Al parecer esta información llegó hasta los actores, quienes de forma contundente respondieron a los rumores sobre su ruptura. En sus respectivas cuentas de Instagram ambos colocaron algunas fotos de su reciente viaje a Argentina, en los que se dejaron ver que están mejor que nunca, terminando así con las especulaciones sobre que concluido con su relación a pocos meses de haberle dado una oportunidad al amor.

En su cuenta de la plataforma de Meta, Stephanie Salas publicó una serie de fotos desde Las Cataratas del Iguazú las cuales le tomó su novio Humberto Zurita, algo que dejó muy claro al colocar el hashtag "#hzuritaphoto", que acompañó con un emijo de corazón. "Por las cataratas de Iguazú", escribió la intérprete de "Ave María", quien en una de las imágenes se lució junto al galán de telenovelas. En la selfie ambos modelan sus lentes obscuros y un look aventurero de ropa ligera para disfrutar de este lugar emblemático.

Stephanie Salas comparte selfie con Humerto Zurita IG @stephaniesalasoficial

Por su lado, el protagonista de la telenovela "De pura sangre" también compartió en sus historias de Instagram una foto de Stephanie en la cual aparece tapándose el rostro con una cámara y luciendo su look de pantalones de mezclilla, suéter de rayas y gorra. El actor únicamente etiquetó a su pareja y le colocó un emoji de corazón en llamas, por lo que muchos de sus fanáticos asumieron que esto significa que aún la ama.

Con esta serie de imágenes, los actores dejan claro que aún están juntos y que siguen disfrutando de su relación, la cual los ha convertido en una de las parejas más queridas del espectáculo, ya que ambos le dieron una nueva oportunidad al amor. Mientras la integrante de la Dinastía Pinal volvió a salir con alguien tras una larga temporada, Zurita por fin decidió comenzar un romance años después de la muerte de su esposa Christian Bach.