Alejandra Guzmán rompe el silencio sobre su relación con Luis Miguel: “tú mamá y tú son las que me gustan de la familia”

Alejandra Guzmán está celebrando 35 años de carrera y decidió hacer una entrevista donde habló sin tapujos de todos los temas en los que se ha visto envuelta a lo largo de su trayectoria artística en entrevista para el programa Ventaneando con Pati Chapoy.

Fue así que ahora tocó el tema de otro grande en la industria musical de México, nos referimos al cantante Luis Miguel, quien en algún momento fue muy cercano a Alejandra Guzmán en su juventud, incluso en su serie autobiográfica el cantante de “La incondicional” habría dejado en claro que tenía más relación y muy cercana con la reina de corazones que con Stephanie Salas, madre de su hija Michelle.

“Yo lo admiro y lo quiero mucho y él también siempre me ha tratado bien”, declaró Alejandra Guzmán.

La presentadora decidió cuestionar a la intérprete de “Eternamente Bella” sobre si había tenido relación con Luis Miguel y ella confesó que le mando un recado que decía “tengo un maestro maravilloso y una maestra que se llama Gladys para que vuelvas a cantar sin necesidad de cortisona”, luego de enterarse que el reconocido cantante tenía problemas de salud.

Además refrendó que le tiene mucho cariño y recordó una anécdota con el Sol de México, dijo que alguna vez él le confeso que tenía en gran estima a ella y a su madre la gran actriz Silvia Pinal.

“Tú mamá y tú son las que me gustan de la familia y me dio mucho gusto que me lo dijera”, confesó Alejandra Guzmán.