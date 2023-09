Alejandra Guzmán no quiere la millonaria herencia de Silvia Pinal, solo una pequeña cosa cuyo valor la haría muy feliz

Silvia Pinal es una de las estrellas más icónicas y longevas de la industria del espectáculo en México. Actualmente, es recordada por su paso en el Cine de Oro Mexicano, haber sido la musa de Diego Rivera o haber estelarizado un programa en Televisa, "Mujer, Casos de la vida real". El próximo 12 de septiembre, la actriz cumplirá 92 años de edad.

La actriz tuvo cuatro hijos: Luis Enrique Guzmán, el único hijo hombre; Viridiana Alatriste, hija con actor y productor de cine Gustavo Alatriste; Sylvia Pasquel, hija con el actor Rafael Banquells; y Alejandra Guzmán, hija del cantante de rock and roll Enrique Guzmán. Recientemente, Paty Chapoy periodista y conductora del programa de espectáculos "Ventaneando" de TV Azteca, entrevistó a esta última, la "Reina de Corazones".

Alejandra Guzmán anhela solo un objeto de Silvia Pinal

Fue durante dicha entrevista que la cantante dijo lo que esperaba heredar de su famosa madre: “(El cuadro de Diego Rivera), es lo único que quiero que me herede, pero ya vi que hay muchos pájaros en el alambre, dicen que no me lo puede heredar porque tiene que entrar al museo de Diego Rivera, lo que no entiendo es que si se lo regaló a mi mamá, ¿por qué le sigue perteneciendo a Diego? Si me lo deja a mí, pues todo bien”, expresó.

Posteriormente, la periodista le preguntó si le gustaría que le dejaran la casa en la que actualmente habita Silvia Pinal, ante lo que respondió: “¿Qué voy a hacer con esa casa? Yo me salí de ahí cuando tenía 17 años, y desde los 14 yo quería cantar, me metí en un grupo que se llamaba Fresas con crema y mi mamá me sacó porque murió mi hermana Viridiana”.

Silvia Pinal y el cuadro que el muralista le regaló. Foto: Instagram @silvia.pinal.h

Diego Rivera regaló a Silvia pinal un cuadro

De acuerdo con una anécdota contada por la propia actriz, ella y el muralista mexicano se conocieron por un amigo en común, un arquitecto que trabajaba en la casa de Pinal. Al conocerse, Rivera quedó impactado por la belleza de la mujer que en ese momento tenía 25 años. Luego de una larga plática, el pintor se atrevió a decirle a Silvia que sería una musa para un retrato al desnudo; la primera actriz no aceptó la propuesta, pues le dijo que prefería modelar para algo más recatado.

Así fue, Rivera comenzó la pintura con la actriz posando de pie con un ajustado vestido negro. La jornada de trabajo de Diego tuvo una duración de tres meses, y al entregarlo, Pinal se mostró maravillada y más aún cuando el pintor le obsequió el cuadro que actualmente se encuentra en su sala y el cual fue firmado con fecha del 3 de noviembre de 1956.

