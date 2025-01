Estos son los partidos de Champions de HOY 22 de enero: juega Santiago Giménez y el Real Madrid

La Champions League está cada vez más cerca de terminar con la primera fase del torneo por lo que cada punto cuenta. Ahora, después de ver como el Barcelona y el Liverpool se aseguraron en los octavos de final, llegó el momento de ver algunos de los encuentros que no te puedes perder para este 22 de enero. Se tiene que mencionar que un mexicano estará presente en la actividad de este miércoles.

El pasado martes jugaron Liverpool, Barcelona, Atlético de Madrid y muchos otros clubes que siguen buscando un lugar en los Octavos de Final, por lo que ahora, queda esperar a que terminen los encuentros para ver cómo queda la tabla de posiciones de cara a la última jornada de la fase de la liga de la Champions League.

Las 'Noches Mágicas' traerán consigo algunos partidos que los fans del verdadero futbol no se pueden perder. Para este miércoles saltarán al terreno de juego equipos como el Inter de Milán, Bayern, Arsenal, Real Madrid, Milán, Feyenoord, PSG y Manchester City. Algunos de los clubes antes mencionados tienen que ganar los tres puntos para mantenerse en la pelea por los ocho primeros lugares, es decir, clasificarse directo.

Un punto importante para todos los mexicanos es que este 22 de enero se presentará un compatriota en la actividad de la Champions League, por lo que se debe colocar como uno de los imperdibles para este miércoles. Santiago Giménez y compañía deberán buscar los tres puntos en casa contra uno de los clubes más poderosos de Europa, el Bayern. Mejor conozcamos cuáles son los partidos que no te puedes perder en el cierre de la jornada 7.

El Barcelona ganó en su visita a Portugal (X: championsleague)

¿Cuáles son los imperdibles de la Champions League para este miércoles?

La actividad de este miércoles comenzará a las 11:45 con dos partidos que no suenan atractivos, pero que podrían ser fundamentales para definir las posiciones de los grandes clubes. Shakhtar vs Stade Brestios y Sparta Praha vs Inter de Milán comenzarán con la actividad de las 'Noches Mágicas'. Mejor vamos a conocer los juegos que no te puedes perder este 22 de enero.

Arsenal vs Dinamo Zagreb

PSG vs Manchester City

Real Madrid vs Salzburg

Feyenoord vs Bayern Múnich

Todos los partidos de la actividad de este miércoles en la Champions League (X: championsleague)

Se tiene que mencionar que muchos de los clubes están a un punto de quedar fuera de los Octavos de Final o de meterse la clasificación directa, por lo que los partidos de este miércoles son fundamentales de cara a la recta final de la primera fase del camino rumbo a la Orejona.

Uno de los clubes con más "preocupaciones" es el Real Madrid. Al contar con 9 unidades, los Merengues deben ganar y esperar la combinación de resultados para colocarse entre los primeros 15 lugares. Por otro lado, el equipo del 'Bebote' podría llegar a los primeros 10 lugares en caso de hacerse con las tres unidades este 22 de enero.

El partido más llamativo, el PSG vs Manchester City, será uno que saque chispas dentro del terreno de juego. Los dos clubes están en la búsqueda de los tres puntos, ya que se encuentran en la parte baja de la clasificación. Los parisinos se encuentran fuera de la zona de Octavos de Final, mientras que Guardiola y sus pupilos son el último lugar para clasificarse a los Octavos de Final del torneo más importante organizado por la UEFA. El PSG vs Manchester City son el partido más llamativo de la jornada 7 (X: championsleague)

