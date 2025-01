Joven es hallado muerto dentro de un refrigerador, surge escabrosa hipótesis

Alan Riquelme fue localizado sin vida dentro de un refrigerador en la provincia de Río Negro en Argentina. Sobre su muerte surgió una escabrosa hipótesis de lo que pudo haber ocasionado que la víctima de 24 años de edad haya perdido la vida.

Aún no se ha dado a conocer el resultado de la autopsia del joven argentino, por lo cual, el representante del Sindicato de Trabajadores de la Industria del Hielo y Mercados Particulares de la República Argentina (STIHMPRA), Pablo Dcristófaro, dio pormenores de lo que pudo haber sucedido.

La víctima de 24 años fue hallada dentro del refrigerador sin signos vitales. Según se pudo comprobar, Alan Riquelme entró a la cámara de atmósfera controlada antes de que se cumpliera el tiempo de su ventilación, según información de Radio Noventa.

El refrigerador almacena frutas y verduras las cuales se conservan mediante el control de la temperatura, así como la humedad y el dióxido de carbono junto con el oxígeno. En ese sentido abrir y ventilar las cámaras puede ser riesgoso, indicó el líder sindicalista.

Alan Riquelme fue hallado muerto en un refri. Foto: La Mañana Neuquén

El trabajador pudo sufrir una hipoxia

La hipótesis que presentó el sindicalista Pablo Dcristófaro se centró en que el joven pudo haber entrado a la cámara antes de que se completara el tiempo del proceso de ventilación, por lo que no había suficiente oxígeno que derivó en la muerte de Alan Riquelme.

La causa del deceso del joven de 24 años habría sido por una hipoxia, condición que se presenta cuando no llega suficiente oxígeno al cerebro que necesita un suministro constante de oxígeno y nutrientes para funcionar, según define Mayo Clinic.

“Si entras a una cámara de atmósfera es inmediato, te desvaneces. No sé si alcanzas a dar seis pasos y caes. Cuando abres una atmósfera, no puedes ingresar a la cámara por lo menos por 12 horas. No se sabe por qué ingresó tan rápido”, acotó el gremialista mientras sigue abierta la investigación.

Sigue leyendo:

Cliente arma la campal en restaurante de comida rápida | VIDEO

Niña de 11 años muere tras ser atropellada por una moto, así fue el trágico momento: VIDEO FUERTE