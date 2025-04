Mueren tras ser brutalmente arrolladas por un auto, voltearon al lado equivocado: VIDEO

Dos adolescentes fallecieron en instantes al intentar cruzar la calle y ser atropelladas en instantes por un automóvil en Brasil, lamentablemente las mujeres voltearon al lado equivocado de la calle, el fatal accidente automovilístico sucedió la noche del pasado miércoles 8 de abril.

En la grabación captada por las cámaras de videovigilancia de la avenidan Dr. Augusto de Toledo en el municipio de São Caetano do Sul en São Paulo, se ve como las dos jovencitas se encuentran a punto de cruzar la avenida que se encuentra casi vacía pasadas las 22:00 horas, pero al ver que casi no pasan coches una de ellas incita a la otra a no esperar el siga y avanzar e incluso caminar fuera del paso peatonal, poco a poco se incorporan al paso peatonal.

2 chicas mueren al ser atropelladas mientras cruzaban la calle uD83DuDE98uD83DuDCA5uD83DuDC69uD83DuDC69 ( El coche iba como flash ???? ) pic.twitter.com/jDePTsXHhM — La mano Con pelos 1 (@Lamanoconpelos0) April 11, 2025

Mueren tras ser arrolladas por un auto a toda velocidad, iban platicando: VIDEO

Se ve como un carro color plateado pasa delante de ellas, después siguen avanzando y van platicando cuando una camioneta negra pasa a toda velocidad y las arrolla en un instante sin dejar rastro. De acuerdo a la cuenta de X @Lamanoconpelos0, que compartió la grabación, las jóvenes fallecieron a causa del fuerte impacto.

“Segundos de despiste y se acaba todo”, “si el conductor hubiera ido a los 60 kilómetros reglamentarios se alcanzaba a frenar”, “debieron voltear a los dos lados”, “¿por qué no esperaron que el semáforo estuviera en verde?”, son algunos de los comentarios de los internautas.