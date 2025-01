¿Cuándo debutará el Chino Huerta en Europa League? Esto dice el reglamento de la UEFA

Chino Huerta comenzó con el pie derecho su camino por el viejo continente. En tan solo 20 minutos se hizo con un gol y dejó buenas sensaciones en el banquillo y con los aficionados. Ahora, de cara al compromiso de la jornada 7 de la Europa League, los fans en México y Bélgica esperan poder verlo en el césped debutando en un torneo organizado por la UEFA. La realidad es que su aparición en el verde no se podrá realizar todavía. Te contamos el motivo.

Si bien es cierto que el 'ReHecho en CU' tiene todo brillar con el Anderlecht y en la Europa League, su debut en el torneo continental no se puede realizar todavía. Todo tiene que ver con un tema del reglamento de la competición. Esto no quiere decir que no podrá jugar más adelante en el torneo, sólo que por ahora no será posible.

Se tiene que recordar que Huerta llegó a Bélgica en el mercado de invierno, por lo que el reglamento de la competición indica que los clubes no pueden registrar a jugadores nuevos mientras no se haya terminado con la primera fase del torneo. En otras palabras, que el Chino no podrá disputar el partido de este jueves contra el Viktoria Plzen y tampoco lo hará en la jornada 8 de la fase de la liga contra el Hoffenheim.

¿Cuándo podrá debutar Chino en la Europa League?

Será hasta que se termine la primera fase que el equipo podrá registrar al delantero mexicano. Se tiene que mencionar que todo dependerá de si avanza o no avanzan los Violetas a los Octavos de Final. Con seis puntos restantes por disputarse, el Anderlecht tendría asegurado su lugar en la siguiente fase de la Europa League. Sólo una verdadera catástrofe dejaría fuera al club belga de los Octavos de Final.

Por ahora, el conjunto dirigido por David Hubert se encuentra en la tercera posición de la competencia, por lo que tendrán que esperar a que terminen las 8 jornadas para definir el lugar en la tabla en el que terminarán en la primera fase de la Europa League. En caso de avanzar a los Octavos de Final, el delantero mexicano ya podría jugar en e torneo organizado por la UEFA.

Por ahora, el Chino Huerta deberá de esperar para su debut en la Europa League. Eso sí, tendrá tiempo para afianzarse en el Anderlecht en el torneo local. El siguiente juego será contra el Mechelen el 26 de enero. Posteriormente, en febrero, el club Violeta se verá con el Gent el 2 de febrero. Además de la actividad en liga, Huerta podrá tener actividad en la Copa contra el Antwerp el 6 de febrero.

Huerta tendrá que esperar para debutar con el Anderlecht (IG: cesarh_33)

