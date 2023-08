Confunden a Ninel Conde con Lyn May, "ni los ojos puede abrir de tanta cirugía" | FOTO

Ninel Conde, actriz, cantante y modelo, ha vuelto a ser tendencia en redes sociales. Otra burla hacia ella ha despertado la conversación en la red. Luego de la lluvia de críticas que recibió por la manera en que interpretó “Sálvame”, de RBD en uno de sus conciertos, su rostro ha sido tema de conversación por la manera en la que actualmente luce. En esta ocasión la confundieron con Lyn May, actriz y vedette mexicana con ascendencia china.

A pesar de que ambas estrellas se llevan 24 años de diferencia, loa internautas manifestaron que ya parecían "dos gotas de agua". Lo anterior, después de que la presentadora y periodista puertorriqueña, María Celeste Arrarás, publicó una foto donde aparece acompañada del "Bombón asesino", la actriz mexicana Lupita Ferrer, así como con la actriz venezolana Viviana Gibelli. Todas se encontraron en la obra de teatro "Yo con mi arte tengo”, que se presenta en Miami.

Confunden al "Bombón asesino" con Lyn May

"Anoche me encontré con @ninelconde @vivianagibelli y la querida actriz venezolana @soylupitaferrer en la obra de teatro “Yo con mi Arte tengo” que protagoniza nuestro querido @carlosadyan en la calle ocho de Miami. Fue un gusto saludarlas y ponernos al día", fue la descripción de la foto, sin embargo, nadie centró la atención al buen encuentro de artistas, los reflectores se los llevó la oriunda del Estado de México.

Lo que causó gran impacto entre los usuarios y seguidores de la periodista fue la apariencia de Ninel Conde: “Ay Dios, qué rara se ve Ninel Conde, creí que era Lyn May”; “Cada día se está arruinando más la Ninel y tan bonita que era”; “Qué lástima por Ninel, tenía una cara preciosa”; “Ninel ya no es ella, ni los ojos los puede abrir de tanta cirugía, lamentable”; “Definitivamente no parece ella”; “A dormir o Ninel se les va a aparecer”; “Viendo a Ninel nos hace pensar seriamente en si querer operarse o no”; "Ya ni puede abrir los ojos de tanto bisturí que se ha metido", son solo algunos comentarios que se pueden leer debajo de la polémica foto.

Hasta el momento, Conde no se ha pronunciado al respecto, no obstante, probablemente no tarde en hacerlo, pues la artista se caracteriza por poner altos a las críticas sobre su aspecto físico.

¿Quién es Ninel Conde?

Ninel Conde es una reconocida artista mexicana que destaca en el medio de su país por su versatilidad, ya que baila, canta y actúa, además de participar en diversos realities shows, entre ellos Big Brother, pero el formato VIP año 2000, que se caracterizó por reclutar en la casa a diversos personajes famosos, tal como la reciente Casa de los Famosos México.

El salto a la fama de esta oriunda del estado del municipio de Toluca se produjo en el año 1995 cuando se coronó como reina del concurso Señorita Estado de México. Inmediatamente después de esto, Ninel fue convocada para trabajar en la telenovela "Bajo un mismo rostro". A partir de ese momento, comenzó a asistir a clases de teatro, expresión corporal, canto. Luego de participar en esta novela, se le vio en Luz Clarita, Catalina y Sebastián, en Rebele, Fuego en la sangre, Mar de amor, entre otras.

