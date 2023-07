VIDEO: el bochornoso momento de Ninel Conde cantando "Sálvame" que le trajo burlas en redes

Los usuarios de redes sociales no perdonan a Ninel Conde a quien acusan de haber "arruinado" una de las canciones más icónicas de RBD, pues durante un concierto la actriz y cantante se quiso lucir con sus notas altas al interpretar "Sálvame", pero el resultado no fue como lo esperaba, ya que en lugar de aplausos, las críticas y burlas en su contra no se hicieron esperar con comentarios como "me la estoy pasando bien raro" o "protégeme señor con tu espíritu".

A través de plataformas como TikTok se volvió viral un video en el que se observa a la cantante en medio del escenario on un arriesgado look de top y minifalda de espejos que además de icónico resultó bastante arriesgado, pues un corte asimétrico en esta última prenda casi la hace enseñar de más. A pesar de ello, lo que más llamó la atención de los internautas es que aprovechó su talento con el micrófono para reemplazar la voz de Anahí, Dulce María y el resto de los miembros de RBD, algo que causó controversia en redes.

Este fue el arriesgado look con el que Ninel Conde se presentó. (Foto: Captura de pantalla)

VIDEO: Ninel Conde canta "Sálvame" y le llueven las críticas

El nombre de la cantante tuvo un papel importante en la telenovela de "Rebelde", pues ella le dio vida a "Alma Rey", es decir, la madre de "Roberta" y aunque su personaje es uno de los más recordados, no evitó que las críticas y memes entre los seguidores de la novela y de la agrupación, misma que está próxima a iniciar su gira mundial. Aunque Ninel Conde subió al escenario con toda la energía, su presentación fue interrumpida por complicaciones que afectaron su interpretación.

Las grabaciones que rápidamente se volvieron virales en redes sociales dejaron ver que a pesar de su talento en el canto, su voz quedó a deber en las notas altas que destacan en la canción y que todos los fans de RBD están acostumbrados a escuchar de la inigualable voz de Anahí. De esta forma la falta de respiración, además de desafinaciones arruinaron la presentación de la bombón asesino.

Tanto fue el revuelo en la red que en redes sociales tundieron a la cantante por su presentación que dejó mucho que desear y entre las críticas destacan comentarios como "eso me pasa por desvelarme", "me la estoy pasando bien raro", "yo cantando en mi cuarto a las 3 de la mañana", "le salió el hombre que lleva dentro", "sálvame Ninel del castigo", "casi muero de un infarto" y "qué miedo".