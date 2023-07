Wendy Guevara pierde la paciencia con Apio Quijano: "Me dan ganas de darte un cachetadón"

Las cosas en La Casa de los Famosos México cada vez están más tensas, y los habitantes se muestran muy sensibles. Ahora tocó el turno de quebrarse ante sus compañeros a Héctor Quijano, conocido como Apio, pues el integrante de Kabah no pudo evitar romper en llanto en una acalorada plática acerca de las nominaciones y las estrategias que están utilizando, por lo que hizo reaccionar a Wendy Guevara, quien al parecer perdió la paciencia y expresó: "Me dan ganas de darle un cachetadón".

Apio rompe en llanto y así reaccionó Wendy

Bárbara Torres acusó a Poncho de Nigris y a Sergio Mayer de ya conocer el juego, mientras que el resto de los habitantes no saben cómo hacerlo, sin embargo, Alfonso se defendió argumentando que cuando estuvo en Big Brother era muy distinto, y sí siguen en el reality es porque la gente los ha salvado. La plática dio pie para comentar acerca de los pactos, situación que incomodó a Apio, quien aseguró que si lo eliminan se iría feliz.

Apio se mostró conmovido y fue consolado por Wendy y otros compañeros. Foto: Youtube @canal5_mx

"Yo, y lo digo también al público, si la regué, si la cagué, si jugué mal, si ustedes me quieren nominar esta semana que viene de verdad háganlo, yo no tengo un problema, y si me voy me voy feliz, y estoy contento y ya", expresó Quijano para luego romper en llanto por sentirse aludido. Recordemos que en la anterior gala de nominación le dio dos puntos a Barby, que este jueves fue salvada, y 1 punto a Paul.

Ante el llanto de su compañero, Wendy Guevara no dudó en reaccionar y lo consoló, al igual que Barby Juárez y Jorge Losa, quienes le aseguraron que no debería sentirse mal por la forma en que ha jugado, ni con ellos ni con la gente de afuera. "No tienes porque pedir disculpas, tu tranquilo, no te sientas mal por la persona que eres (...) eres lindo y te llevas bien con todos y eso no es malo", le dijo la integrante de "Las perdidas" mientras lo abrazaba.

Aunque la originaria de León, Guanajuato se mostró muy comprensiva, en un momento perdió la paciencia por el llanto de Apio, y por el hecho de que se sintiera mal por llevarse bien con todos y las decisiones que ha tomado para nominar a sus compañeros, por lo que fiel a su estilo, auténtico y divertido, Guevara dijo: "Me dan ganas de darte un cachetadón por pensar eso", lo que provocó las risas de sus compañeros y del propio Quijano, lo que también rompió con el tenso momento que se vivía.

