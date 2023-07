¿Anahí demandará al culpable de su accidente de oído? Esto reveló su esposo Manuel Velasco

Este 2023 es un año muy especial para toda la familia RBD, así como el fandom que está vigente con ellos en varias generaciones. La gira de la agrupación mexicana está pactada a iniciar pronto y, como se tenía previsto, los integrantes de RBD ya están en ensayos desde hace unas semanas.

También es bien sabido que hace dos semanas hubo un momento complicado para el grupo, esto debido a que Anahí sufrió un accidente en su tímpano al momento de preparar un aditamento que le ayudara a la audición durante el concierto. Luego de este suceso, la cantante ha estado bajo observación médica y cuidados especiales, todo con el fin de que pueda recuperarse pronto y continuar ensayos.

Ante este panorama, fue su esposo, Manuel Velasco, quien reveló el estado de salud actual de Anahí y si ella tomará acciones legales contra quien resulte responsable de su accidente.

RBD no contará con Poncho Herrera para la gira. Foto: Especial

Como el marido comprensivo y amoroso que es, Manuel Velasco describió cómo viven esta etapa en familia, siendo que ella prepara un tour por varios países y el una campaña para aspirar a ser candidato presidencial. De igual manera, Velasco reveló cómo está ella.

"Como tiene que cicatrizar por dentro, no es como que te cosen la piel si tienes una herida externa. Ella sigue con la misma molestia, de repente si hace movimientos rápidos se marea, pero bueno ella está entrenando todos los días con sus compañeras, con sus compañeros, está muy echada pa' delante con mucho ánimo, con mucha ilusión de esta gira que es la más importante de América Latina y bueno, yo auguro que van a tener mucho éxito como es una profesional dedicada al cien por ciento a su trabajo.", manifestó.

Sobre los que el médico le ha indicado, confesó: "El doctor dice que es normal que se llegue a marear, es un proceso que no es rápido, puede durar un mes más o tres más, no te dan una fecha exacta los doctores".

La posibilidad de que Anahí tarde en recuperarse totalmente está latente, algo que los médicos le han indicado. Por ello es que ha existido la idea de demandar al o los culpables de su accidente.

"Es una decisión que ella va a tomar, si a mí me preguntaras yo creo que sí debería tomar acciones legales porque no puede ser que gente que se dedica a eso te puedan generar afectaciones de por vida, pero también si ella no lo desea hacer es una decisión de ella y yo lo voy a respetar", confirmó Manuel Velasco.