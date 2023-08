Ninel Conde provoca que “El Gordo” de Molina se infarte en pleno programa en vivo, así fue el momento

Ninel Conde se llevó un tremendo susto durante la última emisión de “El Gordo y La Flaca” pues resulta que la actriz y cantante conocida como “El Bombón Asesino” le “provocó” un infarto al reconocido conductor, Raúl de Molina, quien aparentemente se habría alterado por la arrolladora belleza de la actriz y cantante, sin embargo, no hubo nada de qué lamentarse pues todo se trató de una broma del simpático conductor ya que fingió el ataque al corazón.

Como se mencionó antes, fue durante la emisión de “El Gordo y La Flaca” del martes 8 de agosto cuando Ninel Conde estuvo como invitada al famoso programa conducido por Raúl de Molina y Lili Estefan y debido a que el titular del programa lleva una muy buena amistad con “El Bombón Asesino” le pareció divertido jugarle una broma en pleno programa en vivo, por lo que luego de presentarla el conductor se encaminó hasta una silla y después se llevó una de sus manos al pecho y comenzó a hacer gestos de dolor simulando tener un ataque al corazón.

En un primer momento, Ninel Conde se mostró tranquila y hasta siguió la broma al decir “No, Gordito, no te me mueras hasta que acabe el programa”, no obstante, el conductor no paró de hacer su dramatización y se pudo ver cierto gesto de preocupación y desconcierto en el rostro de “El Bombón Asesino”, quien incluso, se acercó a tratar de asistir a su amigo, sin embargo, fue en este preciso momento cuando Raúl de Molina decidió acabar la broma con una risa y de inmediato se puso de pie para abrazar a la talentosa cantante, con quien, como se dijo antes, sostiene una cercana amistad desde hace ya varios años.

Luego de esta pesada broma, el programa continuó sin mayores sobresaltos y en cada oportunidad que tuvo, Raúl de Molina aprovechó para elogiar a Ninel Conde por su impactante silueta, la cual, ha conseguido gracias a una serie de cirugías estéticas y a extenuantes rutinas de ejercicio en el gimnasio.

Ninel Conde se lleva cientos de críticas por su apariencia

Es innegable que Ninel Conde posee una de las figuras más envidiables de toda la farándula, sin embargo, los múltiples procedimientos estéticos que se ha realizado en el rostro le han valido ser sumamente criticada en redes sociales por sus detractores de manera constante y el video de su presentación en “El Gordo y la Flaca” no fue la excepción pues la cantante salió fuertemente tundida por “deformarse” el rostro.

Ninel Conde se llevó decenas de críticas por la apariencia de su rostro. Foto: IG: elgordoylaflaca

“¿Qué le pasó en la cara?”, “Qué espanto”, “Se dañó la cara por completo”, “Tiene el rostro que parece estar comiendo limón”, “La tigresa un poco más joven” y “Esa señora va de mal en peor” fueron algunos de los comentarios negativos que se hicieron sobre la apariencia de Ninel Conde, quien ha tratado de no responder a estos señalamientos para no involucrarse en polémicas.