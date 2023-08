En traje de baño neón, Ninel Conde deslumbra con su estilo desde la playa

Una vez más, Ninel Conde hizo gala de su hermosura y su buen gusto para vestirse. Desde la playa, la bella cantante y actriz mexicana demostró por qué es considerada una de las mujeres más hermosas y esculturales que no deja de pisar fuerte en el ambiente del espectáculo.

Ninel Conde posando. Fuente: Instagram @ninelconde

Con más de 5,7 millones de seguidores en sus redes sociales, le hace frente a sus 46 años y se instala como una gran influencer del cuidado personal y de la moda. Ninel Conde es sinónimo de talento, carisma y disciplina, características que le han permitido brillar como la estrella que es y recibir los halagos de un vasto fandom que la sigue de forma incondicional.

El posteo de Ninel Conde en Instagram

“Mis bombones, recuerden que las decisiones que tomamos hoy serán el reflejo del resultado del mañana. ¿Qué tipo de decisiones estás tomando?”, escribió Ninel Conde junto a un video que compartió en sus redes sociales y con el que deslumbró a sus fanáticos con su gran estilo.

Ninel Conde posando. Fuente: Instagram @ninelconde

En esta oportunidad, la reconocida cantante posó desde la playa con un traje de baño neón y con un detalle de una mariposa dorada en su pecho. Las imágenes publicadas por Ninel Conde estaban acompañadas por un remix de la canción “Put Your Head On My Shoulder” de Paul Anka y sirvieron para revolucionar las pantallas.

En el posteo realizado en su cuenta de Instagram, la artista mexicana ostentó su escultural cuerpo y su gran belleza. Además, Ninel Conde dejó otras frases para pensar: “Ninguna batalla en la mente es más grande que tu determinación, pueden ser duras, pero son la mejor oportunidad para crecer y ser mejor cada día. ¡Las adversidades son como los jalapeños en la vida, picantes pero necesarios para crecer!”.

SIGUE LEYENDO

Ninel Conde paraliza la red con el traje de baño tejido con más estilo de la temporada

En traje de baño, Ninel Conde impone estilo esta temporada desde la piscina