¿Lyn May quiere entrar a La Casa de los Famosos? Esto reveló la actriz y vedette

Con 70 años de edad y una vida dedicada al mundo del espectáculo, Lyn May hay vivido varias décadas sobre un escenario o frente a una cámara. Camaleónica como sólo ella sabe ser, Lyn ha gozado del éxito y el reconocimiento en su labor como actriz y vedette, razones que le han dado un estatus de diva.

Ante esto, es natural que pueda sonar para integrarse a La Casa de los Famosos México, como parte de la lista de posibles nuevos integrantes. Ella con la seguridad que le caracteriza y lo directa que es en sus palabras, no dudó en expresar qué pensaba sobre este tema y en asumir el riesgo con su pensar en torno al reality donde Nicola Porcella ya es el primer finalista y, por lo tanto, Barby Juárez quisiera abandonar la competencia.

Lyn May, con mucho trabajo ¿entraría a La Casa de los Famosos?

A su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Lyn May compartió su pensar sobre los reality shows como La Casa de los Famosos y, en este caso, si este programa le llama la atención para integrarse a el en la siguiente temporada.

Antes de expresar su opinión, comentó qué ha estado haciendo últimamente.

"He estado trabajando, ya hice todo Estados Unidos y estuve en Nueva York. Ahora ya voy a recorrer nuestro país, todo nuestro México y me regreso a Estados Unidos".

Luego de esto, manifestó sus ideas sobre el reality de ViX y si entraría a este.

"No creo porque no estoy acostumbrada a estar encerrada. No me gustaría", enfatizó de inicio.

Luego de esto, siguió con más argumentos que podrían ser algo polémicos.

"No le veo el chiste a estar encerrada ahí enseñando el cu.. y eso, no me interesa. Se me hace muy aburrido, no me gusta", refrendó.

Propone hacer mejores contenidos en TV en favor del pueblo

Luego de rechazar rotundamente una participación en La Casa de los Famosos, Lyn May acotó que no ha visto ni verá ese tipo de realitys, ya que ella aprovecha mejor su tiempo.

"No los he visto, no me gustan y no tengo ganas de ver eso, yo ando trabajando y cuando llego me pongo a leer o a ver programas de contenido buenos", dijo.

Para rematar, recomendó qué se debería transmitir en ese espacio de TV.

"Yo pienso que deberían de usar ese tiempo para algo más importante, el pueblo está muriéndose de hambre. Hay tantos niños con hambre en la calle y crímenes, deberían utilizar ese tiempo en otras cosas mejores", indicó.

