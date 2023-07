VIDEO: filtran el elenco que estaría en la nueva temporada de La Casa de los Famosos

Desde la cuenta en TikTok del usuario @mauroroomsmiranda se dio a conocer un video de la supuesta lista filtrada de los nuevos integrantes de la segunda temporada de La Casa de los Famosos, aunque no se sabe realmente si los que aparecen como posibles inquilinos ya estén contemplados, la noticia está generando especulaciones entre los usuarios.

Entre los nombres que suenan para ingresar a la casa más famosa de México están: Lorena Herrera, Macky González, Michelle Viet, “Bebeshita”, Lorena de la Garza, Herly RG, Jenni García, Eleazar Gómez, Karla Díaz, Mauricio Mancera, Ricardo Peralta, Kunno, Gabriel Soto, Adrián di Monte, Agus Fernández y Julio Ron.

En la presunta lista no aparece ninguna de las amigas de Wendy Guevara que formen parte del “Clan de las perdidas”, pues tras la participación de la creadora de contenido se dijo mucho sobre una posible participación de Kimberly “La más preciosa” o Paola Suarez, quienes son de las personas más allegadas a la influencer.

Hay que destacar que el público televidente y de redes sociales ha aceptado de una manera sorprendente la primera temporada de La Casa de los Famosos México, tanto que en algunas plataformas hay videos que son virales que corresponden a fragmentos de lo que sucede en la contienda, por lo que las personas aseguran que como esta edición ya no habrá otra.

“Cómo la primera temporada no habrá otro. No pienso verla”, “Ya no me vuelvo a enganchar porque ya ni duermo y que hueva con esos personajes”, “Ay no que piensen en algo realmente divertido o diferente que pueda super a la primera y sobre todo a Wendy”, “La casa de Wendy y Nicola será la mejor esa que anuncian ya me aburrió y no la he visto” y “nadie podrá superar esta temporada y nada más de ver quienes van a estar ya me aburrió”, son algunos de los comentarios del video en TikTok.