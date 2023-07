La Barby Juárez confiesa que fue ninfómana y revela quién le atrae de “La Casa de los Famosos”

Durante las últimas horas el nombre de Mariana “La Barby” Juárez ha encabezado las listas de tendencias en distintas plataformas digitales y esto se debe a que durante su participación en “La Casa de los Famosos” confesó que es ninfómana, además, reveló quién de sus compañeros es con quien le gustaría tener una experiencia sexual, por lo que las palabras de la afamada boxeadora dieron mucho de qué hablar.

Esta fuerte revelación de Mariana “La Barby” Juárez ocurrió durante una fiesta celebrada el pasado viernes 28 de julio en “La Casa de los Famosos” y ya con unas cuantas copas encima, la boxeadora comenzó a confesarse sobre distintos temas en torno a su sexualidad y sorprendió a propios y extraños al confesar que se considera ninfómana y durante una plática con Sergio Mayer explicó el porqué de su condición.

La boxeadora detalló por qué se detonó su ninfomanía. Foto: IG: barbyjuarez

“Fui ninfómana, pero porque yo sentía un vacío con lo que vivió mi mamá, hice pende… que no tienes idea, Sergio, ninfómana no solo es de que quiero sexo, es estar vacía, necesitamos que alguien… y queremos complacer y sentirnos, llenar ese vacío y sentirnos cabr… me hacía sentir sucia, me hacía sentir mal y decía ‘¿por qué siento esa necesidad de llegar el momento en el que le decía a uno vente vamos a…?’ con tal de sentir como si fuera su amor”, declaró entre lágrimas “La Barby”, quien recibió el apoyo de todos sus compañeros.

Tras recibir palabras de aliento de sus compañeros, “La Barby” Juárez continuó haciendo mención que siempre tuvo relaciones sexuales consensuadas, pero hubo una ocasión en el que la intentaron agredir de forma sexual y aunque logró salir bien librada de esa situación buscó ayuda en Dios y asegura ahora tener la tranquilidad que tanto necesitaba.

Cabe mencionar que, “La Barby” Juárez también señaló que actualmente tiene una pareja que la satisface sexualmente pues confesó que a ella le gusta que le aguanten de “tres a cuatro rounds” y detalló que ahora ya no tiene que buscar otras parejas para satisfacerse.

La “Barby” Juárez confiesa quién de sus compañeros de “La Casa de los Famosos” le atrae

Luego de la confesión de “La Barby” Juárez, las lágrimas quedaron atrás y los integrantes de “La Casa de los Famosos” aprovecharon el tema para cuestionar a la boxeadora sobre sus hábitos sexuales y consiguieron saber que práctica sexting con su actual pareja, posteriormente le cuestionaron si sentía atraída por alguno de sus compañeros del reality y fue aquí donde la pugilista confesó que le parece atractivo Emilio Osorio, el hijo de Niurka Marcos y Juan Osorio.

La boxeadora de 43 años confesó que le parecía atractivo el actor de 20 años debido a que confesó que le gusta que sus parejas sexuales sean sumamente vigorosas y reiteró que le gusta que le aguanten al menos tres “rounds”.

“Es que nunca he estado con alguien más grande que yo... más grande... más chico que diga, me gustan los chavitos, pero no es que sea mala onda porque sé que… o sea, pero no... pero debe ser aguantador, que mínimo sean 3 o 4 porque si no ya me aburrí”, concluyó la boxeadora, quien causó emoción entre el resto de los integrantes de "La Casa de los Famosos"

SIGUE LEYENDO:

La Casa de los Famosos México: filtran video de Jorge Losa dándole "arrimones" a Wendy y desata indignación