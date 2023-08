Lyn May habla sobre las polémicas declaraciones de Yahritza y su Esencia: "Nosotros los mexicanos tenemos la culpa"

Desde hace varias semanas, la agrupaión Yahritza y su Esencia, una banda de música regional mexicana, se ha visto envuelta en una serie de polémicas debido a desafortunados comentarios relacionados con la comida mexicana, esta situación dio lugar a una reacción inesperada por parte de Lyn May, figura reconocida en el cine de ficheras, quien expresó su descontento tanto hacia la agrupación como hacia la población mexicana en general.

La reconocida actriz y cantante no solo criticó a la banda, sino que también dirigió sus comentarios hacia el público mexicano, culpándolos por la rápida fama que otorgan a las celebridades y, en ocasiones, cancelándolos de manera inmediata cuando cometen algún error. Fue durante una entrevista en el canal de YouTube del periodista Gustavo Adolfo Infante que Lyn May compartió su perspectiva sobre la polémica suscitada por el grupo, pero sus declaraciones lograron incomodar a una gran parte de la audiencia mexicana.

Esta agrupación ha sido objeto de diversas críticas.

Las polémicas declaraciones de Lyn May sobre Yahritza y su Esencia

En sus declaraciones, Lyn May lanzó críticas contundentes en contra del público, alegando que los mexicanos tienen la responsabilidad de brindar la fama a cualquier celebridad, independientemente de su talento o personalidad, lo que conlleva a situaciones en las que individuos "talentosos y mediocres" obtienen la misma notoriedad. De la misma forma, la vedette explicó que, en México, la audiencia tiene el poder de catapultar a la fama a figuras tanto talentosas como no tan talentosas.

"Nosotros los mexicanos tenemos la culpa porque recibimos a quien viene, aunque no sirva, lo recibimos, nosotros los mexicanos tenemos la culpa, a todos recibimos aquí, aunque sean buenos o malos, aquí los hacemos famosos", afirmó Lyn May durante la entrevista.

Así mismo, la vedette argumentó que las afirmaciones realizadas por Yahritza y su Esencia resultaron desafortunadas, ya que no deberían haberse expresado de esa manera en el lugar que estaban visitando y explicó que, a diferencia de la agrupación de origen mexicano, ella siempre muestra respeto por los lugares que visita y trata a las personas como le gustaría ser tratada.

La vedette dijo que debieron ser más respetuosos con el público mexicano.

Fue durante una conferencia de prensa que los miembros de la agrupación hablaron sobre las impresiones que han tenido sobre México, en ese momento, la vocalista principal compartió que no era fanática del ruido del tráfico, mientras que sus hermanos mencionaron que no disfrutaban tanto de la comida mexicana, prefiriendo el sabor de los platillos en Washington, Estados Unidos. Por supuesto, estas declaraciones no fueron bien recibidas por sus seguidores mexicanos.

El video donde Lyn May regaña a los mexicanos por hacer famosa a cualquier persona

