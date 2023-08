"Sí comemos comida mexicana", Yahritza y su esencia reaparecen comiendo hasta con salsa de molcajete

En el mundo del regional mexicano hay muchas personalidades que además de ser conocidas por su talento, han cobrado popularidad por el tipo de polémicas que han protagonizado, siendo el ejemplo por excelencia Ángela Aguilar, quien ha sido duramente criticada desde que sacó a relucir sus raíces argentinas luego de que se anunciara cuál fue el país ganador del último mundial de futbol.

Y siguiendo con la tendencia de dejar de lado a México, Yahritza y su esencia hicieron una serie de desatinados comentarios en los que refirieron que preferían el ambiente y la comida de Estados Unidos por encima de la de México, algo que provocó que fueran cancelados por muchos de sus fans mexicanos, con quienes han querido reivindicarse en más de una ocasión.

Así fueron captados los integrantes del polémico grupo musical / Foto: Archivo

Yahritza y su esencia confiesan que si les gusta la comida mexicana

En un inicio, los integrantes de Yahritza y su esencia publicaron un video en el que aclararon que su intención nunca fue ofender a los mexicanos, ya que siempre se han sentido orgullosos de ser hijos de padres mexicanos, quienes les inculcaron a amar al país del que son originarios, aunque en esta ocasión, fue en un video del YouTuber "Pepe Garza" donde decidieron mandar un mensaje contundente.

Así, apareciendo degustando unos tacos con guacamole, Yahritza y su esencia aclararon que ellos sí comen comida mexicana y que es sólo Jairo Martínez quien no suele comer mucho picante, esto porque no está acostumbrado a degustar salsas demasiado condimentadas, sin que esto implique que odie los guisos de nuestro país.

"No sé la verdad, nada más como que soy delicado con las salsas y eso, pero sí me gusta la comida mexicana", expresó Jairo, mientras que Yahritza puntualizó que su hermano no le pone salsas a su comida y que tampoco le suele agregar guacamole o "cosas así".

¿Por qué se hicieron virales Yahritza y su esencia?

En su participación en el video del creador de contenidos, los representantes del regional mexicano aprovecharon para aclarar que si mezclan el inglés con el español de manera indistinta no es porque se sientan más estaounidenses, sino porque, desde pequeños han convivido con personas que son hablantes nativas del inglés, pues incluso iban a escuelas donde les enseñaban este idioma, mientras que el español sólo lo hablaban con sus papás.

Este comentario salió a colación luego de que Jairo fuera funado por no decir "pollo" en vez de "chicken", algo a lo que incluso Christian Nodal le hizo burla en uno de sus lives, en el cual señaló entre risas: “Hoy me siento muy agradecido de poder estar en Panamá, tuvimos que parar por fuerzas mayores y probamos la comida que está deliciosa, la gente es increíble, aunque a mí solo me gusta chicken de Washington”.

