“Yahritza y su Esencia” pierden miles de seguidores tras polémicos comentarios sobre México

Hasta hace unos días, la carrera de Yahritza y su Esencia parecía ser una de las más prometedoras de todo el género Regional Mexicano, sin embargo, tras los desafortunados comentarios que realizaron sobre México, su futuro es incierto pues sus acciones ya comenzaron a tener serias consecuencias pues tan solo en redes sociales tuvieron un desplome en su número de seguidores, lo cual, confirma que su “cancelación” ya es toda una realidad.

Para empezar a abordar el tema es importante señalar que toda esta controversia en la que se encuentran involucrados los hermanos Martínez, Yahritza, Armando y Jairo se derivó de una entrevista en la que la cantante de 16 años de edad señaló que no le gustaba el país porque en las mañanas la despertaban todo tipo de sonidos como el tráfico y los vendedores ambulantes, mientras que sus hermanos aseguraron que no les gustaba la comida mexicana pues no tenía “tan buen sazón” como la de Washington, ciudad de la que son originarios.

Tras estos comentarios, se desató una campaña en contra de la joven agrupación que alcanzó la fama hace unos meses luego de haber colaborado con Grupo Frontera y cientos de fans pidieron cancelarlos pues les parecieron sumamente ofensivas sus declaraciones.

Ante toda la polémica, los integrantes de Yahritza y su Esencia difundieron un video en sus redes sociales donde ofrecieron disculpas por sus desatinadas declaraciones, aseguraron que no quisieron ofender a nadie con sus palabras y hasta dijeron estar orgullosos de ser mexicanos, sin embargo, sus palaras no fueron muy convincentes y su “cancelación” siguió en marcha.

Yahritza y su Esencia perdieron millones de seguidores en redes sociales tras polémica

De acuerdo con distintos portales de espectáculos, hasta antes de esta polémica Yahritza y su Esencia tenía alrededor de 5.7 millones de seguidores en Instagram, sin embargo, tras la controversial entrevista en la que hicieron distintos comentarios en contra de México dicha cifra ha disminuido de forma drástica pues en redes sociales se han orquestado “unfollows” masivos.

Hasta el corte de esta redacción, la cuenta oficial de Instagram de Yahritza y su Esencia tiene 727 mil seguidores, lo cual, significa que en menos de una semana perdieron alrededor de cinco millones de seguidores, lo cual, es una confirmación de que su “cancelación” ya es toda una realidad.

Yahritza y su Esencia comenzaron a perder seguidores de forma masiva. Foto: IG: yahritzaysuesencia

Cabe mencionar que este mismo fenómeno se ha replicado en las otras plataformas digitales en las que Yahritza y su Esencia tienen presencia, lo cual, tendrá un impacto en la economía de los hermanos Martínez pues su monetización disminuirá drásticamente, además, la difusión de su música también se verá mermada.

Hasta el momento, Yahritza y su Esencia no han emitido ninguna declaración sobre el desplome en su número de seguidores, sin embargo, se espera que sea en las próximas horas cuando salgan a hablar al respecto.

SIGUE LEYENDO:

Yahritza y su Esencia desatan nueva polémica al pedir que no los comparen con Selena Quintanilla