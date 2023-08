Yahritza y su esencia reciben fuertes criticas tras asegurar que no les gusta México ni su comida, prefieren Washington

Hasta hace unos días, “Yahritza y su esencia” era una de las agrupaciones favoritas en nuestro país, sin embargo, durante su más reciente visita a México, los integrantes de este grupo musical hicieron una serie de declaraciones en donde revelaron que no son muy felices en tierras aztecas.

Aunque en varias entrevistas Yahritza y sus hermanos han revelado que desde pequeños tuvieron interés en la cultura mexicana, con sus declaraciones, han dejado claro que esto no es así, pues recientemente revelaron que no les gusta la gastronomía de aquí ya que prefieren la comida que preparan en su natal Washington.

Y es que no solo es la gastronomía mexicana lo que no les gusta a “Yahritza y su esencia”, sino que tampoco soportan el ruido de la capital, así lo revelaron al inicio de este 2023 en una entrevista para el portal Soy Grupero.

“Sí me gusta, está bonito, pero no me gusta cuando me levanto o me estoy durmiendo porque se escuchan los carros y las sirenas”.dijo Yarhitza