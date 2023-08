Yahritza y su Esencia desatan nueva polémica al pedir que no los comparen con Selena Quintanilla

En los últimos días el tema de conversación no ha sido otro que el escándalo que protagonizaron los tres hermanos que conforman "Yahritza y su Esencia", pues en una visita a la Ciudad de México, los tres afirmaron que no les gusta la capital por el ruido constante y por la comida, hasta el punto de afirmar que en Washington, Estados Unidos, hay un mejor sazón a la hora de preparar los alimentos. Ante ello, el público y algunos famosos como Yeri Mua pidieron cancelar a la agrupación y dejar de escuchar su música.

Aunque las declaraciones de los jóvenes ocurrieron a principios de semana, este sábado el conflicto sigue entre las principales tendencias de redes sociales; es tanto el furor y enojo que incluso se recordaron antiguas entrevistas en las que también habrían tocado temas sensibles para los mexicanos. Entre ellos destaca la vez que Yahritza y su Esencia hablaron sobre Selena Quintanilla, mejor conocida como la reina de la música texana.

Fans aseguran que no hay punto de comparación. (Foto: Archivo)

"Le tenemos respeto", Yahritza y su Esencia piden que no los comparen con Selena

En TikTok se volvió viral un video de una entrevista de 2022 en la que la periodista Andrea Sambuccetti les preguntó cómo se sienten sobre la comparación con otras celebridades de talla mundial, pero la respuesta de la banda estuvo alejada de lo que muchos esperaban, ya que entre las comparaciones que reciben deslumbra el nombre de la intérprete de "Como la flor", con quien no quieren ser relacionados.

"Le tenemos mucho respeto a Selena, pero nomás que queremos ser como...", dijo Armando, mientras que para completar la idea Jairo detalló que ella quería ser conocida por su estilo y su imagen personal, "no como alguien más", reiteró el primero de los hermanos en tomar la palabra.

Aunque la grabación no es reciente, los comentarios atacando la comida de la CDMX aún no son perdonados por muchos mexicanos, que a través de redes sociales no dudaron en posicionarse a favor de Selena Quintanilla y atacar a Yahritza y su Esencia, pues aseguran que las diferencias musicales y de trayectoria son muchas, además que ella sí amaba a México.

"A Selena si le gustaba México", "ella aprendió a hablar en español para poder expresarse", "que pasó nada que ver Selina era sencilla y muy atenta con su público", "ni a los talones la llegarán mijos... Sobre todo porque ella era muy sencilla y agradable", "no existe punto de comparación", "nada que ver" y "que locura quien los compara Selena tenía belleza y talento de sobra y sobre todo humildad no hay punto de comparación" son algunos de los comentarios que se leen en la red.