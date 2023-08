Yahritza y su esencia se disculpan con México y ahora aseguran estan orgullosos de ser mexicanos, pero el público no los perdona

Desde hace unas horas, la agrupación estadounidense “Yahritza y su esencia”, han sido tema de conversación en redes sociales, luego que los integrantes de dicho grupo hicieron unas declaraciones en contra de la CDMX, la gastronomía de nuestro país, entre otras cosas más, comentarios que fueron tomados a mal por el público que apoyaba su música.

Y es que, los jóvenes músicos aseguraron que no les gusta para nada México, lo que llevó a recordar que hace seis meses, habían dicho que no les gustaba la gastronomía mexicana pues preferían la comida de su natal Washington; sin embargo, debido a los fuertes comentarios que han recibido durante las últimas horas, “Yahritza y su esencia” ya pidieron una disculpa a nuestro país.

¿Qué dijo “Yahritza y su esencia” en su reciente video?

Luego de asegurar que no les gustaba el ruido, la comida y las bebidas de nuestro país, los mexicanos se unieron en redes sociales para hacerle saber a “Yahritza y su esencia” que no permitirían que hablen mal del país que le abrió la puerta a su música, incluso aseguraron que están dispuestos a hacerles lo mismo que a Tiziano Ferro quien hace algunos años criticó la belleza de la mujer mexicana, que fue olvidar su música y no apoyar nunca más sus proyectos.

Debido a lo anterior, es que “Yahritza y su esencia” salió a dar la cara y a través de las redes sociales de la vocalista publicaron un video en donde piden disculpas a los mexicanos por los comentarios que hicieron.

En dicho video, “Yahritza y su esencia” aseguran que se sienten orgullosos de ser mexicanos y aseguran que están muy apenados por los comentarios que hicieron sobre el país que vio nacer a sus padres.

“...no importa de donde nacimos, somos orgullosamente mexicanos y apreciamos muchísimo el cariño del público y en especial en México…estamos agradecidos pero también apenados hemos visto los comentarios recientes en las redes y creemos que ustedes el público tienen toda la razón, no nos supimos expresar correctamente…”, dijo Yahritza

Y es que, Yahritza aseguró que no estuvo bien hablar de lo negativo que tiene México, sino que tuvieron que centrar su atención en todo lo que les gusta pues insisten en que ellos aman nuestro país.

“en vez de hablar lo tanto que nos gusta el país, especialmente la CDMX, hablamos de algunos detalles que estuvieron fuera de lugar, ya entendimos eso, y pues les ofrecemos una disculpa de todo corazón si los ofendimos a alguien esa nunca fue nuestra intención, nosotros amamos a México, nuestra cultura y su gente y poder ser parte de esa cultura y por nada quisimos ofender a nuestra tierra, se los juro, nunca fue nuestra intención…”, dijo Yahritza

Quien también habló brevemente al final del video fue Jairo quien aseguró que quiere mucho al público mexicano, así mismo agradeció el apoyo que ha recibido a la agrupación a la que pertenece.

