Isabel Fernández rompe el silencio sobre su "beso" con Ludwika Paleta

Después de que Ricardo O'Farrill declara que Ludwika Paleta se besó con la comediante Isabel Fernández, la standopera por fin rompió el silencio y reveló la verdad sobre la supuesta relación que tuvo con la actriz. La humorista es una de las primeras personas que habla sobre la polémica en la que se vio envuelta cuando su compañero comenzó a despotricar contra el gremio tras pelearse con uno de sus amigos durante la boda de Mau Nieto.

Recientemente, Isabel estuvo como invitada en el programa de radio de "La Cominera", en donde además de hablar de sus diferentes proyectos, se le hicieron preguntas personales, entre ellas en la polémica que la colocó Ricardo O'Farrill, quien aseguró que ella tuvo una relación muy cercana con la actriz durante la filmación de una película, pues hasta se habían llegado a besar. Aunque en ese momento se mantuvo en silencio, decidió revelar qué pasó con la celebridad de la pantalla grande.

¿Ludwika Paleta besó a Isabel Fernández?

La comediante respondió a los cuestionamientos con un rotundo "no", y después con el humor que la caracteriza mencionó que si hubiera sido verdad ella misma lo hubiera contado en sus redes sociales. “No, yo dije el otro día ‘créeme que si nos hubiéramos besado, yo hubiera hecho ese en vivo’”, destacó Isabel, quien platicó que trabajó con Paleta durante el rodaje de la cinta "Noche de bodas", en el que también está como protagonista Osvaldo Benavides.

Fernández señaló que no hubo ninguna interacción como esta con la originaria de Polonia, ni con otro miembro de la producción. “No, no me beso con nadie (…) Me hubiera besado con todos los de esa película. Si me hubieran dicho ‘dale un beso a cualquiera’, pero la realidad es que no me besé a nadie”, dijo la comediante haciendo reír a los conductores Fer Gay y Fran Hevia, que están al frente de la emisión de EXA después de que Tania Rincón abandonara este proyecto y Hoy de forma temporal.

La comediante participó en "Noche de bodas" con Ludwika Paleta Foto: Captura de pantalla

Hace unas semanas, Ricardo O'Farrill despotricó con la mayoría de compañeros del medio después de tener una discusión que le provocó una crisis de salud mental. Durante un live en Instagram, el standopero mencionó que: “Isabel Fernández se acostó con una de las actrices de la película que hizo y se involucró con Ludwika Paleta mientras estuvo haciendo una película en Acapulco… Disculpa que te queme, pero yo nada más quiero que Dios se haga notar”, aseguró en ese momento.

“Con Ludwika le dio un beso. Le dije ‘Ludwika Paleta está casada’, (…), y es una persona que no tiene problema con eso porque se los digo, me ha tocado verla borracha. Se pone intensa y me quiere agarrar”, confesó el comediante, quien dejó entre ver que ambas celebridades le habían sido infiel a sus respectivas parejas, pues hay que resaltar que la protagonista de "Madre solo hay dos" tiene un matrimonio con Emiliano Salinas, con el que procreó a sus mellizos Sebastián y Bárbara.