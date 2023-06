Tras abandonar “Hoy”, Tania Rincón ahora se despide de sus hijos y se va de México por este motivo

El pasado jueves 15 de junio Tania Rincón sorprendió a todos los seguidores de “Hoy” al anunciar de forma repentina su salida del exitoso matutino de Televisa y no conforme con ello, ahora la querida conductora se despidió de sus hijos de una forma muy emotiva pues anunció a través de sus redes sociales que tiene que dejar el país a la brevedad por un fuerte motivo, por lo que en esta ocasión te diremos todo lo que sabemos al respecto.

Tania Rincón se va de México

Fue a través de su perfil oficial de Instagram donde Tania Rincón realizó la publicación en cuestión, en la cual, anunció que estará fuera de México al menos por un mes debido a que fue elegida como parte del equipo de TUDN que realizará la cobertura de la Copa Oro, justa deportiva que se realizará en Estados Unidos y Canadá, lo cual, le genera sentimientos encontrados pues por un lado se siente muy orgullosa por lo que ha logrado a nivel profesional, no obstante, también reconoció que el hecho de estar alejada de sus hijos le produce un profundo sentimiento de culpa.

Tania Rincón se irá de México por al menos un mes. Foto: IG: taniarin

“Un, dos, tres por mí y por todas las mamás que trabajamos y que no se ustedes, pero nos toca convivir con un sentimiento de culpa por dejarlos. Hoy me toca irme a Copa Oro y me ausento de casa por un mes. Profesionalmente me voy orgullosa y contenta con mi trabajo que me tiene aquí creciendo todos los días. Pero mi versión de mamá viene con el corazón poqui apachurrado y aunque me repito constantemente que Patricio y Amelia también tienen que ver a una mamá luchando y cumpliendo sus sueños no te acostumbras a esta sensación agridulce”, comenzó la exreina de belleza nacida en Michoacán.

En otro momento de su texto, Tania Rincón señaló que una buena amiga le dio una excelente idea para estar presente en el día a día de sus hijos durante su ausencia, por lo que les preparó una serie de dinámicas para entretenerlos y convivir con ellos pese a que no esté presente físicamente, además, recalcó que todo lo que hace es por y para los hijos que procreó junto a su ahora ex, Daniel Pérez.

La conductora de "Hoy" reconoció tener el corazon "apachurrado" por dejar a sus hijos. Foto: IG: taniarin

“Por fortuna tengo una gran red de apoyo que me da la certeza de poder ir a trabajar con la seguridad de que mis hijos están bien. Soy muy privilegiada. Una persona muy querida Paola (tú sabes quién eres te adoro mil, gracias) me dio el mejor consejo para este viaje, me dijo hazte presente en cartitas, déjales actividades para cada semana. Me encantó la idea y lo hice.

Les diseñé una caja po cada semana que no estaré, cada semana viene con instrucciones específicas de juegos, dinámicas y mucha diversión, bueeeeeno y tal vez muchos dulces de los que les gustan. Los amo muchísimo Patricio y Amelia esto y todo lo que hago es por ustedes. Ahorita vengo…”, finalizó Tania Rincón.

¿Tania Rincón regresará a Hoy?

A través de su perfil oficial de Instagram la propia Tania Rincón aclaró que sí tiene pensado regresar a ocupar su lugar en “Hoy” pues señaló que estará en Estados Unidos y Canadá solamente el tiempo que dure la Copa Oro, por lo que en cuanto termina la justa donde participa la Selección Mexicana de Futbol la conductora regresará inmediatamente al país para retomar sus actividades laborales de manera habitual y principalmente para reencontrarse con sus hijos.