Tania Rincón enseña de más desde el programa Hoy, así la "traicionó" su arriesgado look

Tania Rincón, hermosa conductora del "programa Hoy", se robó todas las miradas en redes sociales después de compartir una fotografía con un arriesgado look, posiblemente uno de los más atrevidos que le hemos visto desde su llegada a Televisa.

A sus 36 años, la estrella nacida en La Piedad, Michoacán, se ha consolidado como una de las grandes figuras de la farándula por lo que prácticamente todo lo que comparte se vuelve viral a los pocos minutos. Fue precisamente esto lo que sucedió hace unos días.

Foto: Especial

Tania Rincón y su arriesgado look

Ante sus millones de seguidores en Instagram, la exconductora de "Venga La Alegría" compartió una fotografía que se volvió viral dejando poco o nada a la imaginación. Todos los internautas coincidieron en que la famosa es de las más bellas en la pantalla chica.

Desde las instalaciones de Televisa, Tania Rincón se lució con un outfit que consiste en un pantalón color negro con vivos en blanco, pero lo que más llamó la atención fue su blusa que dejaba al descubierto parte de su ropa interior. El outfit lo complementó con unas elegantes zapatillas.

Como era de esperarse, la reciente publicación de la conductora de "Hoy" no pasó desapercibida para nadie alcanzando a los pocos minutos miles de "me gusta" y cientos de comentarios, los cuales destacan lo bien que luce con ese tipo de looks que dejan poco o nada a la imaginación.

"Hermosa", "Siempre tan bella" y "Espectacular", fueron algunos de los comentarios que recibió en redes sociales.

Foto: Instagram

Tania Rincón, ¿qué programa conduce en Televisa?

Después de brillar en "Venga La Alegría" y en la cadena Fox Sports, Tania Rincón decidió cambiar de aires para convertirse en nueva integrante de la familia de "Hoy". A su llegada a Televisa destacó como estrella del reality show "Guerreros".