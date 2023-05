VIDEO | Aracely Arámbula lanza indirecta para Luis Miguel y dice cómo superar al "rey cucharacho"

Aracely Arámbula es una de las actrices más queridas en el medio del espectáculo, sin embargo, la relación que tuvo con Luis Miguel la mantiene en el ojo del huracán desde entonces. Esta vez no dudó en enviar una fuerte indirecta al cantante a través de una frase en la que lo llama “rey cucaracho”, algo que causó alboroto y generó risas entre los internautas que aplaudieron el sentido del humor de la actriz.

La protagonista de “La madrastra” acudió a la conferencia “Estado Civil: Ingobernable” de Jorge Lozano acompañada de Michelle Vieth, donde hablaron sobre empoderamiento femenino y dieron consejos para salir de una “relación tóxica”. Aunque fue el que hizo la actriz lo que desató risas entre las presentes, además de que usuarios en TikTok de inmediato lo tomaron como una indirecta para “El Sol”.

“Mamacitas, si yo salí del rey cucharacho, ustedes pueden salir de cualquier muchacho”, dijo la también cantante entre gritos y aplausos de las asistentes que también celebraban el Día de las Madres. La declaración fue tomada con humor en redes sociales, pues además son pocas las ocasiones en las que Aracely Arámbula ha hablado sobre el cantante o la relación que tiene con sus hijos.

“Soy mamá y papá”

La indirecta de “La Chule”, como también se conoce a la actriz, llega luego de las impactantes declaraciones que hizo sobre el intérprete de “La Incondicional”, algo como pocas veces había sucedido ya que mantuvo durante años con total hermetismo los detalles de la relación que tiene el cantante con sus hijos.

En un encuentro con los medios de comunicación retomado por Telemundo, Arámbula señaló que el cantante no tiene ningún tipo de comunicación con sus hijos, incluso, durante fechas importantes como sus cumpleaños y aseguró que, pese a ello, se encuentran rodeados de amor gracias a su familia.

"Fíjate que no, no lo llamo el papá. Tiene mucho padre con mi papá, con mi hermano, con mis sobrinos mis hijos están felices. Están en una familia muy unida, una familia muy divina que la verdad tienen de más de regalos y de amor, sobre todo lo principal que es el cariño y el amor, que la verdad no extrañamos nada”, dijo.

Sobre la supuesta demanda por manutención a Luis Miguel indicó que hasta el momento no ha recibido ningún tipo de apoyo económico restallando que es gracias a su trabajo que ha sacado adelante a sus hijos: “Yo trabajo mucho, mi amor, mucho trabajo y la verdad es que vivimos muy bien con lo mío. Tengo mi carrera desde antes de él, con él y después. Yo soy mamá y papá y soy una mujer, como muchas mujeres en México y en el mundo, nos hacemos cargo”.

