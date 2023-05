"No lo llamo un padre": Aracely Arámbula revela como es la relación de Luis Miguel con sus hijos

Luis Miguel ha dado mucho de que hablar luego de que se confirmaron las fechas en las que se presentará en México por su Tour 2023 y los posibles precios que tendrán los boletos. No obstante, no todo va bien para el artista, pues recientemente se dio a conocer que su expareja, Aracely Arámbula, lo está demandando porque no ha pagado la pensión de los hijos que tiene con la actriz; presuntamente, el intérprete de "La Incondicional" le debe más de 250 mil dólares (más de 4 millones de pesos) a sus hijos.

Además, en diversas ocasiones, la actriz ha detallado que El Sol de México tiene muy poca relación con sus hijos y que incumple con sus obligaciones de manutención. Cabe mencionar que Luis Miguel y Aracely Arámbula estuvieron saliendo desde 2005 y hasta el 2009, desde entonces ella ha revelado que los menores no son cercanos al intérprete de "La Bikina", ya que ni siquiera les habla por teléfono en ocasiones importantes como son los cumpleaños.

El cantante estará en México para su Tour 2023. Foto: especial.

Fue en una reciente entrevista donde Aracely Arámbula dijo a los medios que ella no considera a Luis Miguel como un buen padre de sus hijos, ya que ni siquiera los llama por teléfono para felicitarlos en sus cumpleaños. Agregó que, pese a no contar con la presencia de su padre, sus hijos están muy felices porque viven en una familia llena de amor.

"Fíjate que no, no lo llamo el papá… Tiene mucho padre, con mi papá, con mi hermano, con mis sobrinos, mis hijos están felices, están en una familia muy unida, una familia muy divina, que la verdad tienen de más de regalos y de amor, sobre todo lo principal que es el cariño y el amor, que la verdad no extrañamos nada”, mencionó la actriz a la prensa.

La actriz aseguró que ella pude mantener a sus hijos sin ayuda del artista. Foto: especial.

De igual manera, la actriz comentó que la única persona que permanece pendiente de sus hijos es su madrina Natalia: "mira, la única persona de allá, que está muy al pendiente de mis hijos, es su madrina, que es Natalia", dijo. Agregó que ella no necesita de la ayuda económica de Luis Miguel para poder mantener a sus pequeños.

“Yo trabajo mucho, mi amor, mucho trabajo y la verdad es que vivimos muy bien con lo mío… Tengo mi carrera desde antes de él, con él y después… Yo soy mamá y papá y soy una mujer, como muchas mujeres en México y en el mundo, nos hacemos cargo, no solamente económicamente, es que no solo esa la carga, es la educación, es estar al pendiente de ellos y más ahorita con la adolescencia", dijo la famosa actriz de telenovelas.

